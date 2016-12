Buschenschank: neuer Zertifikatslehrgang startet

Am 16. November startet der Zertifikatslehrgang „Buschenschank“, der alles nötige Wissen rund um den Betriebszweig bäuerlicher Buschenschank vermittelt. Anmeldungen sind noch möglich.

Der Zertifikatslehrgang bietet das nötige Rüstzeug für Buschenschankbetreiber. (Foto: LK NÖ/Eva Lechner)

Wir leben in einer Welt ständigen Wandels. Änderungen im Konsumverhalten führen dazu, dass sich auch landwirtschaftliche Betriebe neuen Anforderungen stellen müssen. Herausforderung und Chance zugleich. Denn besonders Buschenschänker können sich viele Entwicklungen der heutigen Zeit zu Nutze machen. Was es dafür braucht und welche Trends auf die Betreiber eines bäuerlichen Buschenschankes warten wird im Zertifikatslehrgang „Buschenschank“ von Experten auf den Punkt gebracht. Lösungsansätze sowie zahlreiche Tipps und Tricks warten auf die Teilnehmer.Lehrgangsstart ist am 16. November in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten. Dabei wird an insgesamt 16 Ausbildungstagen das notwendige Rüstzeug vermittelt, um den Betriebszweig Buschenschank erfolgreich ausüben zu können. Er bietet auch Neueinsteigern eine Möglichkeit, um in diesem Bereich Fuß zu fassen. Interessierte können sich ab jetzt ihren Kursplatz sichern.Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 05 0259 26505 oder E-Mail alexandra.bichler@lk-noe.at >.