Brandneue Maschinen auf der Agraria: Massey Ferguson 5700 Global Series und MF TH

Massey Ferguson und Austro Diesel präsentieren auf der Agraria in Wels sämtliche Top-Maschinen aus dem Massey Ferguson Sortiment: Als Highlight können erstmalig in Österreich der komplett neue MF 5700 Global Series sowie der erst kürzlich in Frankreich vorgestellte MF TH Teleskoplader live begutachtet werden.