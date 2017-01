Bildrechte im Internet

Ein guter Internetauftritt lebt von ansprechenden Bildern. Aber sind Sie sicher, dass Sie auch jedes der Bilder auf Ihrer Seite wirklich verwenden dürfen? Lesen Sie hier das Wichtigste zu Bildern im Internet.

Auch Schnappschüsse mit dem Handy unterliegen dem Urheberrecht. (Foto: Angyalosi Beata/shutterstock.com)

Viele Direktvermarkter setzen heutzutage schon auf eine eigene Internetseite für ihren Betrieb. Voller Motivation machen sie sich an die Gestaltung der neuen Seite, und schnell stellt sich die Frage: Woher bekomme ich gute Bilder für meinen Internetauftritt? Über Suchmaschinen findet man sehr schnell herrliche Fotos in Hülle und Fülle, die man am liebsten sofort speichern und in die eigene Seite einbauen möchte. Nichts leichter als das – aber Vorsicht: Wer Bilder im Internet veröffentlicht, sollte sich sicher sein, dazu auch berechtigt zu sein. In offiziellen Fotodatenbanken finden Sie zahlreiche Bilder, die Sie unter verschiedenen Bedingungen (Lizenzen) legal verwenden können.Das Internet ist eine schier unerschöpfliche Quelle leicht zugänglicher Bilder. Die Versuchung, diese zum Beispiel als Hintergrundbild für die Betriebswebseite zu verwenden, ist groß. Doch ohne (am besten schriftliche) Zustimmung des Urhebers des Fotos ist das Verwenden verboten. Derjenige, der das Foto gemacht hat, ist der Urheber und das Bild ist mit seiner Erschaffung automatisch rechtlich geschützt. Ein etwaiger Copyright-Hinweis © hat darauf keinen Einfluss. Auch einfache Schnappschüsse mit der Handykamera sind urheberrechtlich geschützt, unabhängig von ihrer Qualität. Der Urheber hat das alleinige Recht zu entscheiden, was mit seinen Fotos geschieht. Ohne seine Zustimmung dürfen andere die Bilder nicht nutzen. Der Upload eines Bildes ins Internet bedarf grundsätzlich immer der Zustimmung des Urhebers, außer wenn der Zugang ausschließlich einer kleinen, privaten Gruppe gewährt ist. Egal ob Sie ein Foto auf Facebook hochladen oder es in Ihre Homepage oder den eigenen Webshop einbauen möchten: Wenn Sie das Bild nicht selbst gemacht haben, holen Sie sich vorher die Zustimmung des Urhebers. Verwenden Sie keine fremden Fotos ohne diese Zustimmung, auch nicht wenn der Urheber des Bildes nicht herauszufinden ist.Wie Sie auf einfachem Wege zu guten Bildern kommen und was Sie bei der Verwendung beachten müssen, erfahren Sie im vollständigen Artikel im aktuellen LANDWIRT Ausgabe 2/2017.