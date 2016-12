Besser als sein Ruf

Der Goldschakal hat es fast unbemerkt geschafft einzuwandern. Mit der Landwirtschaft kam er bisher nicht in Konflikt.



Dank seiner verborgenen Lebensweise und seiner Ähnlichkeit mit dem Fuchs hat es der Goldschakal geschafft ohne negatives Medienecho einzuwandern. Foto: Larsek/shutterstock.com

Bei seinem Anblick fällt es selbst erfahrenen Jägern schwer, die Art korrekt zu bestimmen. Denn für einen Fuchs ist der Goldschakal deutlich zu groß, für einen Wolf wiederum zu schwach. So wird der Goldschakal auch manchmal fälschlich mit einem verwilderten Hund verwechselt. Aber nicht nur sein Aussehen, auch seine Lebensweise und seine bevorzugten Reviere haben dazu geführt, dass in Mitteleuropa ein Raubtier einwandern konnte, ohne das die Boulevardmedien Hysterie verbreiteten.Wobei, bedroht fühlen muss sich vom Goldschakal niemand. Er kann zwar durchaus eine Schulterhöhe von rund 50 cm erreichen, sein Körpergewicht steigt aber selten über 10 kg. Auch wenn Goldschakale die Nähe menschlicher Siedlungen nicht scheuen sind keine Fälle von aggressivem Verhalten gegenüber dem Menschen bekannt. Wie andere Caniden auch, kommt er mit der menschlichen Nachbarschaft gut aus.Der Goldschakal stammt ursprünglich aus dem südlichen Asien, Indien sowie dem nördlichen und westlichen Afrika. Seit einigen Jahrzehnten vergrößert er sein Verbreitungsgebiet weiter nach Norden und besiedelt Norditalien und Österreich. Erstmals wurde er 1987 in der Steiermark nachgewiesen. Ein wichtiger Grund für die Verbreitung des Goldschakals dürfte in der Abwesenheit des Wolfes liegen: Der Wolf ist der wichtigste Feind. Goldschakale haben sogar derart großen Respekt vor Wölfen, das die Anwesenheit eines Wolfsrudels zur Abwanderung von Schakalfamilien führt – falls das Wolfsrudel diese nicht vorher tötet.Aufgrund seines bevorzugten Lebensraumes ist aber nur Ostösterreich für den Goldschakal interessant. Goldschakale bevorzugen unterholzreiche Wälder, großräumig verschilfte Feuchtgebiete oder Flächen mit dichtem Gestrüpp. Große und dicht geschlossene Wälder sowie Hochlagen werden hingegen gemieden. Im Europäischen Verbreitungsgebiet vermeidet der Goldschakal daher schnee- und niederschlagsreiche Regionen wie die Alpen. Die Tiere sind vorwiegend dämmerungsaktiv. Selbst für Hundeartige sind Schakale äußerst treu, ein Schakalpaar bleibt ein Leben lang zusammen. Oft werden Baue anderer Tiere übernommen. Die 3 bis 8 km2 großen Territorien werden gegen Eindringlinge verteidigt.Ebenso wie der Fuchs ist der Goldschakal nicht besonders wählerisch: In manchen Revieren machen Pflanzen bis zu 40 % der Gesamtnahrung aus. Aas wird hingegen nicht so gerne angenommen. Zur tierischen Beute gehören Nager und Kleinsäuger, Frösche, Eidechsen und auch Insekten. Wie bei den Füchsen, erbeutet der Goldschakal kleinere Beutetiere mit dem Mäuselsprung. Probleme mit der Landwirtschaft sind bisher nicht bekannt, wobei es schwer zu unterscheiden ist, ob Fuchs oder Goldschakal für einen Riss an Nutzvieh wie Geflügel verantwortlich ist. Goldschakale sind anfällig für Tollwut, Staupe und Leptospirose. Auch können sie von der Räudemilbe und anderen Parasiten befallen werden. Der Goldschakal gehört zu den nicht jagdbaren Arten, in einigen Bundesländern wird er aber als Raubzeug geführt.