Berufsbegeleitend zum Master für Agrar-und Ernährungswirtschaft

Die Hochschule für Agrar-und Umweltpädagogik Wien startet im Mai 2017 mit dem berufsbegleitenden MBA-Lehrgang „Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

In fünf Semestern zum Master für Agrar- und Ernährungswirtschaft - ein neuer Studiengang an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien macht es möglich. Foto: Kirner

Die Hochschule für Agrar-und Umweltpädagogik Wien startet im Mai 2017 mit dem berufsbegleitenden MBA-Lehrgang „Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ . In fünf Semestern wird das Thema ‚Unternehmensführung‘ aus unterschiedlichsten Seiten studiert und erforscht. Die Studierenden eignen sich dabei betriebswirtschaftlich bewährte Instrumente, Methoden und Erfahrungen an (Jahresabschluss, diverse betriebswirtschaftliche Kalkulationen, Innovationsmanagement, Businessplanung, Management von Organisationen und Teams etc.). Sie werden gleichzeitig dazu animiert, neue Ideen zu entwickeln, die speziell für ihren aktuellen Arbeits- und Wirtschaftsbereich angepasst und erprobt werden können. Aufbauend auf theoretischen Inputs werden die Inhalte mit Hilfe zahlreicher Übungsbeispiele und Seminararbeiten angewendet und vertieft. Auch dem informellen Austausch wird - zum Beispiel bei Exkursionen und Kamingesprächen - entsprechend Platz geboten. Nationale und internationale Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis, werden neben theoretischem Wissen auch viele Erfahrungen aus Ihrer Praxis einbringen und diskutieren.Zielgruppe sind Personen, die aktuell oder zukünftig Führungsaufgaben im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft ausfüllen, die ein agrarisches Unternehmen führen oder gründen wollen, die beratend tätig sind, sich im Bereich des General Managements weiterbilden möchten und den speziellen Bezug zu Agrarsektor und Pädagogik schätzen.Der Masterlehrgang ist in zehn Module unterteilt, die innerhalb von fünf Semestern (Mai 2017 bis Dezember 2019) in 24 Wochenendblöcken (2-3 Tage pro Block, von DO bzw. FR bis SA) absolviert werden, womit sich ca. 60 Präsenztage ergeben. Der Arbeitsumfang beträgt insgesamt 120 ECTS, davon entfallen 20 ECTS auf die verpflichtende Masterarbeit, die vorzugsweise ein Thema aus dem eigenen Arbeitsbereich untersucht. Die Kosten für den gesamten Lehrgang betragen € 9.600,- und werden in vier Teilbeträgen eingehoben.Rufen Sie an oder schreiben Sie ein Email!Priv.-Doz. Dr. Leopold KirnerTel.: ++43 (0)1 / 877 22 66 - 49