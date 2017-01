Berglandmilch und NÖM heben Auszahlungspreise

Die Berglandmilch hat mit 1. Jänner 2017 den Erzeugermilchpreis um 1 Cent auf 31,30 Cent netto je kg angehoben. Auch der zweitgrößte Milchverarbeiter des Landes, die NÖM, erhöhte die Auszahlung um 1 Cent, und zwar auf 31 Cent netto.

Die derzeitige Entwicklung am europäischen Milchmarkt ist relativ stabil. Die Milchproduktion innerhalb der EU liegt nach wie vor unter dem Niveau des Vorjahres. Foto: Archiv

Wie aus jüngsten Berechnungen der AMA hervorgeht, kam es im November 2016 zu einem weiteren Anstieg des heimischen Erzeugermilchpreises . Die Molkereien und Käsereien zahlten ihren Lieferanten für Milch mit 4,2 % Fett und 3,4 % Eiweiß im Schnitt 32,24 Cent netto/kg beziehungsweise 36,41 Cent brutto. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet das ein Plus von 1,2 Cent/kg. Gegenüber dem Vorjahresniveau ergab sich ein Rückgang um 1,4 Cent.Der für November 2016 von der AMA ermittelte Erzeugerpreis von 32,24 Cent netto/kg bezieht sich bekanntlich auf den Durchschnitt aller Qualitäten. Für konventionelle Milch (mit 4,2 % Fett und 3,4 % Eiweiß, ohne Heumilchzuschlag) wurden im Mittel 29,72 Cent ausbezahlt und somit um 1,3 Cent mehr als im Vormonat. Für Biomilch erlösten die Bauern im Bundesschnitt 42,09 Cent netto/kg (+0,9 Cent).Auch im Folgemonat Dezember 2016 kletterte der heimische Erzeugermilchpreis weiter nach oben. Er erreichte laut einer Vorausschätzung der AMA rund 34,30 Cent/kg (Basis: natürliche Inhaltsstoffe) und damit in etwa das Niveau des Vorjahresmonats.Im November 2016 wurden in Österreich 230.977 t Milch von den Bauern angeliefert. Diese Menge lag um 5,5 % unter dem Vorjahresniveau. Von Jänner bis November 2016 wurden in Summe 2,840.350 t Milch von den heimischen Molkereien übernommen. Zu beachten ist hier allerdings, dass jene österreichischen Milchmengen, die von Landwirten an Verarbeiter in anderen EU-Mitgliedstaaten geliefert werden, seit Jänner 2016 nicht mehr enthalten sind und daher der Vergleich zum Vorjahr nur bedingt möglich ist.