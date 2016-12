Bauer Beregnungsanlagen Made in Brasilien

Die österreichische Bauer Gruppe hat 200 Kilometer nördlich von São Paulo eine Fabrik für die Herstellung von Beregnungsanlagen eröffnet.



Der kaufmännische Leiter der Bauer-Gruppe Andreas Schitter (3. v. l.) und Betriebsleiter Welten Alves (4.v. l.) eröffneten das neue Produktionswerk in Brasilien.

Der Weltmarktführer in Sachen Beregnung aus Voitsberg in der Steiermark ist bereits seit 20 Jahren in Brasilien tätig. Ab sofort produziert man im eigenen Werk „Bauer do Brazil“ in São João da Boa Vista auf 37.000 Quadratmetern Pivot-Anlagen und Rainstar-Trommelberegnungsmaschinen. Die Produktionskapazität ist für eine Beregnungsfläche von 14.000 ha/Jahr bei Pivot-Anlagen und 5.000 ha/Jahr bei den Rainstar-Maschinen ausgerichtet. Das Werk ist so konzipiert, dass jederzeit eine Verdoppelung des Ausstoßes kurzfristig realisiert werden kann. Ebenso ist vorgesehen, in einer weiteren Ausbaustufe Geräte für die Waste-Water-Sparte (Separation, Pump-/Rührtechnik) herzustellen. Vorläufig werden diese noch aus Österreich importiert.Zur Homepage von Röhren- und Pumpenwerk BAUER