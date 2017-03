Auswirkungen des strengen Winters auf das Grünland

Der vergangene Winter mit Schnee und Kälte nahm Einfluss auf Wiesen, Weiden und Feldfutterbau. Welche Auswirkungen die tiefen Temperaturen und die Schneelage auf die Pflanzenbestände haben, lesen Sie hier.

Begehen und überprüfen Sie die Pflanzenbestände und setzen Sie die richtigen Maßnahmen. (Foto: Vetta)

Schon im Vorwinter, noch bevor der erste Schnee fiel, wurde die obere Bodenschicht durch tiefe Temperaturen in einen Frostzustand bis zu 30–40 cm Tiefe versetzt. So konnte eine Frostgare, insbesondere auf die Ackerböden, entstehen. Inwieweit sich diese kalten Temperaturen und der Bodenfrost auf Schädlinge wie Maulwürfe, Wühlmäuse und Engerlinge sowie Pflanzenkrankheiten auswirkt, gilt noch abzuwarten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Druck in diesem Jahr geringer wird. Der Schnee war nicht nur für den Wintertourismus wertvoll. Er brachte auch Winterfeuchte für den ersten Aufwuchs. In den schneeärmeren Lagen braucht es im Frühjahr noch Niederschläge.Die letzten Winter waren mild. In der Dauerwiese und im Feldfutterbau war die Verlockung aufgrund besserer Erträge und Futterqualitäten höhere Raygrasanteile einzusetzen, groß. Die Anteile Englischer Raygräser stiegen in den Dauerwiesen in den Gunstlagen oftmals auf 30–50 %, in den Berglagen auf 15–30 %. Im Feldfutterbau ist das Italienische Raygras beliebt. Die Empfindlichkeit der Raygräser gegenüber Schneeschimmel ist sehr groß. Deshalb kommt diese Grasart in den Berggebieten kaum vor. Unterhalb der geschlossenen gefrorenen Schneedecke breitet sich der Schimmel im Hohlraum zwischen Boden und Schnee auf den Pflanzen aus. Die Raygräser werden dabei stark befallen. Die Raygraspflanzen, insbesondere jene, die zu lang in den Winter gegangen sind, sterben ab.Autor: Karl BuchgraberDen gesamten Artikel lesen Sie im LANDWIRT in der Ausgabe 6/2017.