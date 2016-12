Aronia: Gesundheit als Verkaufsschlager

Während die Preise für Milch, Fleisch und Getreide fallen, bildet sich ein lukrativer Markt für die Apfelbeere, auch Aronia genannt. Einige Bauern haben diese Entwicklung vorausgesehen und erzielen heute gute Preise. Einer davon ist Franz Kober.

Die Aronia-Bauern Franz Kober (rechts) und Christian Unger haben 2009 ihre ersten Aroniasträucher gesetzt.

Im dritten Standjahr ist die erste Aronia-Ernte möglich.

Franz Kober sitzt auf der Bank vor seinem Hofladen, als ein älterer Herr den kleinen Hügel zu Kobers Hof heraufgeht. Die beide dürften sich kennen, denn die Begrüßung ist herzlich. Ein Stammkunde, wie sich später herausstellt. Er brauche wieder ein paar Flaschen vom Aronia-Ursaft, sagt er und schickt nach, dass er ihn täglich trinke. Das habe seinen Cholesterinspiegel von 400 auf 200 mg gesenkt.Tatsächlich werden der Apfelbeere gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt. So soll sie bei Hautkrankheiten, bei Magenentzündungen und bei hohem Blutdruck helfen. Für Landwirte, wie den steirischen Bio-Obstbauer Franz Kober, ist die Aronia-Produktion lukrativ. Der Beeren-Preis ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt derzeit bei einem Euro pro Kilo. Für Bio-Aroniabeeren werden etwa 1,50 Euro/kg bezahlt. Mit Direktvermarktung lässt sich natürlich die Wertschöpfung erhöhen. Der Verein Aronia Austria empfiehlt den Landwirten für die Vermarktung von Aroniasaft einen Preis von acht Euro pro Liter. „Bei einem Beerenertrag von 5.000 kg und einer 60%igen Saftausbeute ergibt das 3.000 Liter Aroniasaft“, erklärt Christian Unger, der Obmann des Vereins Aronia Austria. Geeignet für Aronia sei fast jeder Standort. Einzig in staunassen Lagen und auf Böden mit hohem Kalkgehalt würde Aronia schlecht gedeihen. Außerdem sei es optimal, wenn der pH-Wert bei 6 bis 6,5 liege. Ansonsten sei die Apfelbeere aber anspruchslos.Meist werden die Sträucher im späten Herbst (November) gepflanzt. Besonders wichtig sei es, so Franz Kober, dass die einzelnen Reihen in den ersten dreiJahren unkrautfrei bleiben.In der Praxis hat sich eine Kombination aus maschinellem Hacken mit Roll- und Fingerhacke sowie das händische Hacken durchgesetzt. Außerdem düngt Franz Kober Biodünger, den er mit dem Reihendüngerstreuer ausbringt.In den ersten beiden Fühjahren nach der Pflanzung sollten die Aroniasträucher auf ca. zehn Zentimeter zurückgeschnitten werden. Erst im dritten Standjahr wird das erste Mal geerntet.Einen ausführlichen Artikel über Aronia lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 20/16. Bestellen Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Probeheft Ausgabe 20/2016