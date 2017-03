Agri-Tech Innovationsgipfel: frische Ideen für die Landwirtschaft

Ende März findet in San Francisco das globale Innovationsgipfeltreffen Agri-Tech statt. Ideen und Lösungen für die Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie stehen auf der Agenda. Am „Demo-Tag“ können Start-ups die Aufmerksamkeit von Investoren gewinnen.

Kalifornien gilt als Ideenschmiede für innovative Technologie. Beim Gipfeltreffen Agri-Tech geht es um Lösungen für die Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. (Foto: Agri Tech Summit)

Das Innovationsgipfeltreffen Agri-Tech im kalifornischen San Francisco geht brandaktuellen Themen der Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung nach. Am ersten der zwei Konferenztage gehört die Bühne voll und ganz den jungen, noch weitgehend unbekannten Unternehmen und ihren Ideen.Die Gastgeber des Gipfeltreffens, Rethink Events und Royss Agtech, gaben jetzt die zwölf ausgewählten Start-up-Unternehmen bekannt, die ihre Ideen am „globalen Demo-Tag für Agrartechnologie“ vor Experten und potenziellen Investoren präsentieren können. Gefragt sind innovative Lösungen im Bereich Landwirtschaft, Tierzucht- und gesundheit sowie Lebensmitteltechnologie.Das an diesem Tag am besten bewertete Start-up erhält die Chance, am nächsten Tag beim offiziellen globalen Innovationstreffen Agri-Tech vor mehr als 500 Führungskräften des Agrarsektors aus der ganzen Welt nochmals zu präsentieren.Folgende Start-up-Unternehmen sind beim Demo-Tag dabei:3Bar Biologics: Ein nachhaltiges Mikrobe-Impfmittel zur ErtragssteigerungAurovant: Ermittlung des Stickstoffdüngungs-Bedarfs mittels Satelliten- und DrohnenfotosEnduraBio: Eine Plattform für Salztoleranz in Getreidepflanzen, um höheres Wachstum und Ertragssteigerung zu erreichenEvja: Ein Entscheidungsunterstützungssystem (DSS), das Sensoren, Wetterdaten und Vorhersagemodelle verwendetFoodfully: Private und kommerzielle Software- und Hardwaresysteme zur Eliminierung der LebensmittelverschwendungGenoverde: Gentechnologien auf Pflanzenbasis zur ErtragssteigerungInnovaNutra: Formulierungen mit chemisch unveränderten Naturstoffen, die die Haltbarkeit der Zutaten der Lebensmittel ohne Verwendung von Konservierungsmitteln verlängernMazen Animal Health: Orale Impfstoffe, die keine kühle Lagerung benötigenMimetics: Bio-Rechentechnik, die die Möglichkeit gewährt, die Regelnetze von Genen (GRNs) direkt aus RNA-seq Daten mit einer ständigen Zeitreihe abzuleitenMontage for Ag: Agrarsoftware zur Verbesserung des Betriebes und zur Steigerung der ErträgePhyto Synthetix: Zusätzliche Beleuchtungstechnik zur Verbesserung der Rentabilität von Pflanzenproduktion in GewächshäusernWisran: Live-Messung der Tätigkeitskosten für Landwirte zur Ergebnisverbesserung„Der Demo-Tag erzielt die Auswahl einer neuen Welle der Unternehmen, die unsere derzeitigen Methoden in Pflanzenzucht, Ernte, Nahrungsmittelproduktion und Vertrieb mit ihren Vorstellungen ganz umformen könnten“, sagt Jennie Moss, Gründerin von Rethnik Events.„AgTech ist der nächste große Wurf von Silicon Valley“, sagt Roger Royse, Gründer von Royse-Rechtsanwälte und Royse AgTech Innovation Network und betont weiter: „In den vergangenen fünf Jahren hat der Innovationsmotor von Silicon Valley seine Ressourcen der Lösung der Lebensmittelproduktionsprobleme gewidmet. Kalifornien ist der größte Agrarproduzent des Landes. Darüber hinaus befinden sich die Hauptsitze von einem Viertel der Risikokapitalanleger und des Großteils der Technologie hier.”