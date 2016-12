Agraria 2016: Technik, Tierzucht und Innovationen

Landtechnik-Innovationen und modernste Lösungen für die gesamte Bandbreite der heimischen Landwirtschaft bietet von 30. November bis 3. Dezember die in Österreich einzigartige Messe Agraria in Wels. So präsentieren heuer auf über 75.000 m² Ausstellungsfläche 490 Unternehmen ihr gesamtes Leistungsspektrum.

Alle zwei Jahre werden in Wels die neuesten Techniktrends vorgestellt – möglich ist dies dadurch, da viele Unternehmen ihre Innovationszyklen speziell auf die Agraria ausrichten. Die Messebesucher erwarten Top-Maschinen und Geräte aus den Bereichen Ackerbau und Bodenbearbeitung, Grünlandtechnik und für die Holz- bzw. Forstwirtschaft von heimischen Herstellern und Importeuren. Für die herausragendsten Entwicklungen wird auch heuer wieder der Innovations-Preis „Agrarfuchs“ in Gold, Silber und Bronze vergeben – die Sieger werden durch eine Expertenjury gewählt und am 1. Messetag prämiert.Die Agraria ist erste Anlaufstelle für alle, die sich näher zu den Themen Tierzucht und -haltung informieren wollen. Geht es um Fragen zur modernen Tierhaltung, so findet man hier bei führenden Herstellern und Anbietern aus dem Rinder-, Schweine- und Geflügelbereich Antworten. So präsentiert sich etwa die österreichische Rinderzucht an allen Messetagen mit rund 80 Zuchttieren verschiedenster Rassen. Am Programm steht eine abwechslungsreiche Mischung aus Schauwettbewerb, Fachinformation und Jungzüchterprogramm.Die Schweineschau des Schweinezuchtverbandes, das Fachforum mit innovativen Expertenvorträgen zu den Themen Zucht, Mast und Genetik und das Projekt „PRO SAU“ mit den neuen Abferkelbuchten werden im Kompetenzzentrum Schwein präsentiert. Auch die Themen Schaf- und Ziegenzucht und -haltung werden bei der Agraria aufgegriffen und komplettieren das umfangreiche Messespektrum.Im Rahmenprogramm der Messe werden aktuelle Themen der Landwirtschaft aufgegriffen: So präsentieren Verbände und Aussteller an den 4 Messetagen in mehr als 120 Veranstaltungen Fachinformationen und Vorträge – etwa mit dem Titel „Aquakultur – neue Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft“ oder „Holzbringung, Holzrückung & Sicherheit“.Der Tatsache, dass jeder fünfte Hof an eine Frau übergeben wird, kommt der „Treffpunkt Bäuerin“ am Donnerstag und Samstag entgegen, zwei spezielle Vorträge, die bereits 2014 gut besucht waren. Auch die Agrarprominenz wird bei den bedeutenden Side-Events der Agraria zu Gast sein und Gespräche über die Zukunft der Landwirtschaft führen. „Die Agraria 2016 wird wieder eine Fülle an technischen Innovationen bieten, die eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für unsere Landwirte liefern. Wir freuen uns schon wieder darauf, Ende November Gastgeber für die heimische Landwirtschaft zu sein“, so Messedirektor Mag. Robert Schneider.Mittwoch 30. November bis Samstag 3. Dezember 2016, tägl. von 09.00 bis 18.00 Uhr.