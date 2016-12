10 Jahre für die Tiroler Rinderzucht

Seit zehn Jahren steht der Rinderzuchtverband Tirol für fortschrittliche und zugleich traditionelle bäuerliche Zucht. Die zahlreichen erfolgreichen Zuchtveranstaltungen haben zum heutigen internationalen Ansehen beigetragen.

Der Rinderzuchtverband Tirol feiert sein 10jähriges Jubiläum. (Foto: Rinderzuchtbverband)

Vor zehn Jahren beschlossen die Mitglieder des Tiroler Fleckvieh-, Tiroler Holstein- und Tiroler Fleischrinderzuchtverbandes die Fusion zum Rinderzuchtverband Tirol. In einer Rekordzeit von nur drei Monaten vereinbarte und fixierte man damals die Eckpfeiler des neuen Rinderzuchtverbandes Tirol. Am 8. Dezember 2006 entstand damit der erfolgreichste Zuchtverband Österreichs, dessen Anspruch noch heute Gültigkeit hat.In diesen zehn Jahren konnten viele Projekte durchgeführt werden: die Modernisierung des Vermarktungszentrums Rotholz, die Gründung der Eurogenetik, und die Stärkung der züchterischen Aufgaben und Vermarktung für die Mitglieder. Enormes Ansehen brachten auch die großen Schauerfolge auf nationalen wie internationalen Schauen. Unvergessen sind wohl die beiden Weltpremieren der Lebensleistungsschau „Formel 50.000“ 2008 und die erste Schau für Frauen „Ladies Night“ 2015. In fester Erinnerung bleiben aber auch die „Andreas-Hofer-Schau“ anlässlich des Gedenkjahres 2009, und die Bundesfleckviehschau 2013 „Dahoam in Rotholz“ mit dem besten Abschneiden des Tiroler Teams. Große Beachtung erntete auch die heuer erstmals als gemischtrassige Schau durchgeführte Verbandsrinderschau unter dem Titel „Größte Schau Österreichs“. All diese Auftritte halfen maßgeblich, den Rinderzuchtverband Tirol weit über die Grenzen Tirols hinaus bekannt zu machen und als erfolgreiches Markenzeichen zu etablieren.Diese Entwicklung schlug sich auch in den Mitglieder- und Kuhzahlen nieder. Seit 2006 konnte die Zahl der Mitglieder um 500 und die der Herdebuchkühe um 5.000 gesteigert werden. Heute zählt der Rinderzuchtverband Tirol 3.900 aktive Mitglieder von 15 Rassen aus allen Bereichen der Rinderzucht wie Milch- Doppelnutzungs-, Generhaltungs- und Fleischrinderrassen. Mittlerweile deckt man damit fast 70 % der Tiroler Rinderzucht ab und ist mit Abstand der größte Rinderzuchtverband in Tirol.