10 Jahre Murbodner Projekt von SPAR

Seit zehn Jahren besteht die Partnerschaft von SPAR-Tann mit dem Verein der Murbodner Züchter. Dank des Projektes gibt es heute wieder 500 Züchter dieser alten Rasse in Österreich.

Anlässlich des 10-jährigen Vermarktungsprojektes: Siegfried Weinkogel (SPAR Tann), Murbodner Vereinsobmann Johann Hörzer und LK-Stmk-Präsident Franz Titschenbacher. (Foto: Liebchen)

Vor zehn Jahren, als der Grazer SPAR-Tann Bereichsleiter Siegfried Weinkogl und Murbodner-Vereinsobmann Johann Hörzer das Projekt starteten waren rund 250 Bauern mit 2.500 Murbodner Mutterkühen mit an Bord. Sie setzten sich zum Ziel, das beste Rindfleisch Österreichs zu erzeugen. Seither ging es mit dem Murbodner Rind wieder bergauf. Was damals als Pilotprojekt in den steirischen und südburgenländischen Spar-Supermärkten begann, konnte sich zu einem Dauererfolgsprojekt mausern. Anfangs gab es zwei bis drei Schwerpunktverkaufsaktionen für Frischfleisch pro Jahr. Heute gibt es ständig fünf Murbodner Produkte in der Selbstbedienung und dazu noch mehrmals jährlich Frischfleischverkaufsaktionen in Bedienung. Das Murbodner Fleisch in Selbstbedienung wird in den Kategorien Gulaschfleisch, Suppenfleisch, Rindsschnitzel, Rostbraten und Beiried angeboten. Dazu gibt es noch drei Murbodner Wurstsorten.Gab es Mitte der Fünfzigerjahre noch 270.000 Murbodner Rinder in Österreich, so war diese Rasse in den 1970er Jahren so gut wie ausgestorben. Nur eine Handvoll Züchter und Tiere waren übrig geblieben, die Rasse hochgefährdet. Danke dem Projekt und der EU-Förderung der Generhaltungszucht seit der Achzigerjahre, konnten sich die Bestände langsam wieder aufbauen. So ging es seit damals auch mit dem Murbodner Rind wieder bergauf. SPAR Tann und der Verein der Murbodner Züchter freuen sich über ihr gemeinsames Erfolgsprojekt und danken anlässlich des Jubiläums auch der EZG Steirisches Rind, sowie allen Murbodner Züchtern und Mästern für die gute Zusammenarbeit. Besonderer Dank ergeht aber an die heimischen Konsumenten, die dem heimischen Murbodner Rindfleisch die Stange halten und die immer zahlreicher zu dieser regionalen heimischen Spezialität greifen.