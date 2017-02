Ferkelpreis für die Kalenderwoche 7

Der österreichische Ferkel-Basispreis verzeichnet vom 13. bis 19. Februar 2017 eine leichtes Plus von 5 Cent auf 2,65 Euro/kg. Das Angebot an Ferkeln ist weithin knapp.





Österreichischer Ferkel-Basispreis vom 13.02.-19.02.2017: 2,65 €/kg (+0,05). Foto: Archiv

Hier die Basispreise für die einzelnen Bundesländer:Steiermark (Styriabrid): 2,65 €Niederösterreich (Gut Streitdorf): 2,65 €Oberösterreich (VLV): 2,65 €Der Ferkelstückpreis (Steiermark) mit 31 kg beträgt(Preis versteht sich incl. Mycoplasmenimpfzuschlag, incl. PCV2 Impfzuschlag, ohne Mengen Zu-/Abschläge)Veränderung gegenüber Vorwoche: +1,25 €Weiter unverändert knapp stellt sich die Versorgungslage an Ferkeln dar. Letzte Woche sorgten Meldungen über eine teilweise Exportsperre von Betrieben der Tönnies Kette für den Russland Export für einige Unruhe. Heutige Berichte relativieren diese Situation wieder etwas und man geht nicht unbedingt von einem massiven Druck auf den Mastschweinemarkt aus. Wie immer ist da viel an Spekulation dabei. Am Mittwoch wird man dann weiteres sehen.(Quelle: Hans-Peter Bäck, Styriabrid)