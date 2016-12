Zusatzeinkommen als Klauenpfleger

Wer als überbetrielicher Klauenpfleger arbeiten will, sollte eine gute fachliche Qualifikation mitbringen. Schließlich hat man eine große Verantwortung dem Landwirt und dem Tier gegenüber. Der nächste Klauenpflegerlehrgang in Österreich startet am 7. November 2016.

Johann Fertl arbeitet als überbetrieblicher Klauenpfleger und schloss den Zertifikatslehrgang im Februar 2016 ab. Foto: Taferner

Winkler Stefan (IT)

Schmid Herbert (D)

Stumpf Markus (D)

Öschlberger Stefan (A)

Berger Johannes (A)

Rinner Dietmar (A)

Klauenpfleger müssen auch das Setzen von Klötzen und Verbänden richtig beherrschen. Foto: Taferner

Seit zwei Jahren gibt es gesetzliche Vorgaben zur Ausbildung von überbetrieblich tätigen Klauenpflegern in Österreich. Diese wurden vom Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium ausgearbeitet. Am 9. November 2015 startete an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein die erste bundesweite, zentrale Klauenpflegerausbildung Österreichs. Organisiert wurden die Kurse vom Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark, das andere Organisationen wie die HBLFA Raumberg-Gumpenstein, die österreichische Wirtschaftskammer (WKO), die Vet. Med. Uni Wien und die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Klauenpfleger (AÖK) mit ins Boot holte.Folgende Module wurden angeboten:Zielgruppe: Landwirte und Klauenpfleger, die am eigenen Betrieb die Klauenpflege durchführen wollen.Inhalt aufbauend auf den GrundkursZielgruppe: Klauenpfleger, die überbetrieblich arbeiten möchten und die Grundausbildung bereits absolvierte haben.Inhalt vereint Grundkurs und AufbaukursZielgruppe: für überbetrieblich tätige KlauenpflegerZielgruppe: Absolventen der Gesamtausbildung mit 4-jähriger Berufserfahrung, die als Lehrklauenpfleger tätig sein möchten.Instrukteure vermitteln in Kursen oder Schulungen fachgerecht die Funktionelle Klauenpflege. Die Klauenpflege korrekt durchzuführen ist eine Sache, dies an Kursteilnehmer gut zu vermitteln, eine andere. So stand bei der Instruktorausbildung neben den klauenpflegefachspezifischen Themen vor allem die pädagogische Ausbildung im Vordergrund. Sie werden die ”alten” Instrukteure, Pesenhofer Robert und Madlmayer Georg, in Zukunft unterstützen um die Klauenpflege auf ein neues Niveau zu heben.Das sind die frischgebackenen Instrukteure 2016:Im internationalen Referentenpool fanden sich Ausbildner aus den Niederlanden (Piet Kloosterman), der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Dr. Landmann), Instrukteure aus Deutschland und Österreich, der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Dr. Kofler), der HBLFA Raumberg-Gumpenstein (Dr. Gasteiner, Dr. Ofner-Schröck, Häusler Johann).Die Teilnehmer des ersten Jahrgangs kamen aus der Steiermark, aus Tirol, Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und Kärnten. Sogar Klauenpfleger aus Deutschland und Italien nahmen am Bildungsangebot teil.Die nächsten österreichischen Zertifikatslehrgänge für Klauenpfleger starten am 7. November 2016. Interessenten können sich schon jetzt bei Maria Scheucher-Fastl (maria.scheucher-fastl@lfi-steiermark.at) vom LFI Steiermark melden. Nähere Informationen zum Grundkurs Zertifikatslehrgang Klauenpfleger 2016 finden Sie im Programm des LFI Steiermark. Der LANDWIRT hat Johann Fertl begleitet, der im Februar 2016 den Aufbaukurs Zertifikatslehrgang Klauenpflege erfolgreich abgeschlossen hat und ihm über die Schulter geschaut. Die Reportage lesen Sie in LANDWIRT 20/2016.