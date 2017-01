Wird ein Stall gebaut, muss oft zuerst das Altgebäude abgerissen oder eine Baugrube ausgehoben werden. Wohin mit dem Bauschutt bzw. mit dem Erdmaterial? Hans Kaufmann von der Bezirkskammer Südoststeiermark beantwortet Fragen aus der Praxis.

Wenn weniger als 750 t Abfall (Bauschutt gilt als Abfall gemäß Abfallwirtschaftsgesetz) anfallen, ist keine Schad- und Störstofferkundung erforderlich.

Für den Abbruch eines Gebäudes oder von Gebäudeteilen ist eine Abbruchbewilligung durch die Baubehörde erforderlich. Im Falle von Neubauten wird die Abbruchgenehmigung mit der Baukommission meist mitverhandelt. Wenn weniger als 750 t Abfall (Bauschutt gilt als Abfall gemäß Abfallwirtschaftsgesetz) anfallen, ist keine Schad- und Störstofferkundung erforderlich (erst über 750 t Abfall). Mengenabschätzung und Materialzusammensetzung werden bei der Bauverhandlung festgestellt. Baurestmassen dürfen nur im aufbereiteten Zustand qualitätsgesichert verwendet werden. Das heißt, durch Schreddern wird daraus ein Recycling-Baustoff. Vor dem Aufbringen auf dem Feldweg ist zu prüfen, ob der Weg in einem Natur- oder Wasserschutzgebiet liegt. Fragen in diesem Zusammenhang sind an die Bezirksverwaltungsbehörde zu richten. Für die Feldwegbefestigung muss der Weg nachfolgend mit Kies, Schotter oder ähnlichem, den örtlichen Verhältnissen entsprechendem, Material abgedeckt werden. Zu beachten ist dabei, dass Baurestmassen mit Ziegelanteilen nicht frostsicher sind und sich durch Feuchtigkeit mit der Zeit auflösen. Dauerhafte Tragschichten sind nur mit aufbereitetem Betonabbruch herzustellen.Eine Sammlung und Verwertung getrennt nach Stoffgruppen ist erst ab bestimmten Mengen zwingend erforderlich: Betonabbruch = 20 t; Holz = 5 t; Metallabfälle = 2 t; Baustellenabfälle = 10 t; mineralischer Bauschutt = 40 t.Der Bauherr ist dafür verantwortlich. Allerdings wird eine Trennung und Verwertung von Baurestmassen immer empfohlen, da sonst ein Altlastenbeitrag an der Deponie anfällt. Für eine Verwertung von Baurestmassen ist eine Aufbereitung notwendig. Kleine Abfallmengen können aufbereitungstechnisch oder prüftechnisch relativ hohe Kosten verursachen, in diesen Fällen ist eine Weitergabe an ein Bau- oder Entsorgungsunternehmen am sinnvollsten. Allerdings sollte man sich die umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung bestätigen lassen, damit es zu keinen nachträglichen Altlastenbeitragsforderungen kommen kann. Für den Fall der Verwertung im Zuge eigener Baumaßnahmen (wenn beim Abbruch weniger als 750 t Baurestmassen anfallen) kann recycliertes Betongranulat hochwertig für Trag- oder Frostschutzschichten verwendet werden. Dazu wird dann zwar keine umweltchemische Analyse benötigt, es muss aber sichergestellt werden, dass diese mineralischen Baurestmassen frei von Schad- und Störstoffen sind. Gerade bei Teilen, die mit Abwässer, Mist, Gülle oder Gärfutter in Berührung waren, ist Vorsicht zu wahren und eventuell eine Qualitätssicherung über eine freiwillige chemische Analyse durchzuführen. Dies verhindert ebenfalls eine etwaige Altlastenbeitragsforderung.