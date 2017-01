Wintertagung 2017 - Fachtag für Ackerbau

Von 30. Jänner bis 3. Februar 2017 findet die Wintertagung des Ökosozialen Forums statt. Am Dienstag, 31. Januar ist der Fachtag für Ackerbau in Tulln.



Die AGES präsentiert die Neuauflage der „Richtlinie für sachgerechte Düngung\". Foto: Böck

Am Fachtag für Ackerbau deckt das ökosoziale Forum die wichtigsten Themen in drei Blocks ab. Beim ersten Block „Zukunft am Acker – Lösungsansätze für die Region“ werden die Referenten über Neuerungen in der Pflanzenzüchtung, regionale Ertragsschwankungen und die aktuellen Geschehnisse am Markt für Getreide und Ölsaaten sprechen.Es folgt der zweite Block, der im Zeichen vom Nährstoffmanagement steht. Dabei werden die Themen Kreislaufwirtschaft, Nährstoffrecycling und alternative Dünger genauer besprochen. Außerdem präsentiert die AGES die Neuauflage der „Richtlinie für sachgerechte Düngung und Aktionsprogramm Nitrat“Die Referenten des dritten Blocks widmen sich den Themen Pflanzenschutz und Nützlinge . Dabei werden alternative Bekämpfungsmethoden des Maiswurzelbohrers präsentiert. Zudem werden die Gelbrostproblematik und der Nutzen von Blühstreifen Thema sein.