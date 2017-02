Wie gefährdet sind Murbodnerrinder noch?

Laut Fleischleistungskontrollbericht 2015 stehen mehr Murbodnerrinder unter der Fleischleistungskontrolle als Fleckvieh. Und das obwohl die Rasse in den 1970ern vom Aussterben bedroht war. Der LANDWIRT bat Murbodner-Obmann Johann Hörzer zum Interview.

Vor zehn Jahren startete das Murbodner Projekt in der Steiermark getragen vom Verein der Murbodnerzüchter unter Obmann Johann Hörzer gemeinsam mit SPAR-Tann und der Erzeugergemeinschaft Steirisches Rind. Damals gab es rund 2.000 Herdebuchkühe der Rasse Murbodner, inzwischen sind es mehr als doppelt so viele.LANDWIRT: In den Vereinsstatuten steht: Die Mitglieder züchten die vom Aussterben bedrohte Rasse Murbodner. Der letzte Fleischleistungsbericht weist bereits mehr Murbodner Herdebuch-Kühe aus als Fleckvieh. Wie bedroht ist die Rasse noch?Hörzer: Man redet dabei von Fleckvieh, das nur in der Fleischzucht am Papier steht. Der Großteil der Fleckvieh -Tiere in Österreich ist in der Milchleistungskontrolle. Darum ist Murbodner inzwischen die größte Fleischrinderrasse. Es gibt mittlerweile 4.500 bis 5.000 Murbodnerkühe. Aber es handelt sich immer noch um eine aussterbende Rasse, denn es braucht mindestens 10.000 Tiere um sagen zu können, das sich eine Rasse alleine erhalten kann. Das ist ein Grundprinzip.Gab es schon über 10.000 Murbodner?In den 1950er Jahren gab es 270.000 Murbodner, da war sie die größte Rasse in der Steiermark. Innerhalb von zwanzig Jahren war die Rasse bis auf 50 Tiere zurückgefahren. Gefährdet ist die Rasse auch, weil sie ohne die Anstrengungen, die seitens der EU, des Landwirtschaftsministeriums, der Kammer und des Vereins gemacht werden, nicht in der Lage wäre, auf eigenen Füßen zu stehen.Was ist der Hauptgrund dafür?Murbodner ist eine Rasse , die langsamer wächst als Fleckvieh. Sie brauchen länger bis zur Schlachtreife, bringen aber auch eine andere Fleischqualität. Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell gehen muss – alles muss schnell wachsen. Da sind Murbodnerrinder, weil sie nie intensiv gezüchtet wurden, einfach langsamer und dadurch für die meisten Bauern uninteressant. Damit sind Murbodnerrinder nach wie vor eine gefährdete Rasse, wobei wir Züchter uns nicht auf gefährdet beschränken, sondern als altsteirische, seltene Nutztierrasse bezeichnen. Das ist uns vom Erhaltungswert wesentlich lieber als es rein auf die Stückzahl zu beziehen.Wo sind Murbodner in zehn Jahren?Ich habe diese Frage schon mal beim ORF bekommen. Das war vor sieben Jahren. Damals sagte ich das, was heute eingetroffen ist. Da waren viel Hoffnung und Zufall dabei. Wenn ich jetzt wieder zehn Jahre nach vorne schaue, bin ich nur vorsichtig optimistisch. Die Zeiten für die Bergbauern werden nicht besser. Gerade die Mutterkuhhalter haben ein großes Problem durch den Wegfall der Mutterkuhprämien. Das wird der Mutterkuhhaltung in den nächsten Jahren zunehmend zusetzen. Wie weit wir davon betroffen sein werden, traue ich mich nicht einschätzen. Da für uns die gefährdete Rasse und das Vermarktungsprogramm das wichtigste sind, schaue ich dennoch vorsichtig positiv in die Zukunft.Was erwarten Sie?Ich bin überzeugt, dass die Partnerschaft im SPAR-Tann weiter so erfolgreich laufen wird und dass wir uns langsam weiter nach oben entwickeln werden. Wobei es noch immer im kleinen Rahmen ist. Wir werden noch immer überschätzt indem man sagt, wir sind die größte Fleischrinderrasse in Österreich. Die Rinderzüchter nahmen in den letzten fünf bis sechs Jahren deutlich ab. Die Anzahl an Limusinzüchtern hat sich halbiert. Zucht ist einfach teuer, das wollen sich immer weniger leisten. Uns wird die Zucht mehr oder weniger aufgezwungen, damit wir die Förderung bekommen. Wenn uns die Förderung abgedreht würde, bin ich überzeugt, das zwei Drittel der Bauern sofort aus der teuren Zucht aussteigen würden.Wäre es das Ende der Murbodner?Ich glaube nicht, dass sie mit Murbodner aufhören würden, aber die Zucht wäre nur noch Nebensache. Ich bin guter Dinge, wenn wir die Förderung behalten, dass alles gut weiterläuft. Mein Ziel in zehn Jahren wäre es, 6.000 Muttertiere zu haben, ein positiv laufendes Vermarktungsprogramm mit SPAR-Tann und dass nach wie vor Ministerium und Kammer so hinter der Rasse stehen, wie sie es jetzt tun. Das war nicht immer der Fall, denn in den 1970ern starb die Rasse wegen der Rassenproblematik fast aus. Jetzt sind wir auf einem guten Weg.