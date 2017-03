Wer macht den Schweinepreis?

Am deutschen Schweinepreis kommt Europa nicht vorbei. Wie bilden sich die Preise in Deutschland und Österreich? Und: Welchen Einfluss haben die Schlachter? Deutschlands und Österreichs führende Verhandler berichten.



Die wöchentliche Preisbildung verläuft nicht immer nach dem Geschmack der Erzeuger. Foto: Landpixel

Zu Jahresbeginn 2017 spielte der Schweinepreis verrückt. Zwar war die Marktlage weitgehendausgeglichen und das Angebot überschaubar. Doch die großen deutschen Schlachter lehnten die Leitnotierung der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) ab. Sie schafften es, die Preisenach einem kurzen Hoch in der Folgewoche wieder zu drücken.Sind die deutschen Schlachter wie Tönnies, Vion und Westfleisch mit der VEZG-Leitnotierungnicht einverstanden, reagieren sie darauf schon mal mit Hauspreisen oder zumindest Hauspreisdrohungen. Die Hauspreispolitik der Hauptabnehmer verunsichert den gesamten europäischen Markt.Wir haben Albert Hortmann-Scholten von der deutschen VEZG und Johann Schlederer von der österreichischenSchweinebörse gefragt, wie der wöchentliche Preis entsteht und warum es nicht immer gelingt, das Beste für die Erzeugerseite herauszuholen.Dr. Albert Hortmann-Scholten, Geschäftsführer der VEZG berichtet: „In der Regel erleben wir fünf- bis sechsmal im Jahr massive Hauspreisdrohungen.“ Im LANDWIRT-Interview erklärt er, was hinter der VEZG-Leitnotierung steckt und wer die Preise wirklich drückt.Dr. Johann Schlederer von der österreichischen Schweinebörse hält das deutsche Preismodell für sanierungsbedürftig. Mehr dazu und warum sich Österreich nicht einfach vom deutschen Schweinepreis abkoppeln kann, erfahren Sie in der LANDWIRT-Ausgabe 6/2017.