Welser Herbstmesse 2016 und Welser Volksfest

Die Messe Wels zieht positive Bilanz über den Gesamterfolg der Welser Herbstmesse. Nach einem hitzebedingt ruhigeren Start konnte am Wochenende wieder ein Besucheransturm verzeichnet werden.

Bei der Erlebniswelt Bauernhof im Rahmen der Welser Herbstmesse gab es Landwirtschaft zum Anfassen für Klein und Groß. Einer der vielen Höhepunkte 2016.

„Die Herbstmesse ist die vielfältigste und größte ihrer Art in Österreich. Gemeinsam mit den Ausstellern arbeiten wir bereits an neuen Highlights. Wichtig ist den Besuchern, dass sie emotionale Themen und Neuheiten spannend inszeniert vorfinden. Da werden wir auch 2018 dranbleiben und viel Neues bieten“, sagt Messedirektor Mag. Robert Schneider. Messepräsident Hermann Wimmer: „Das Potenzial dieser Messe enorm. Darauf werden wir natürlich aufbauen. Das Wichtigste ist für uns die Zufriedenheit von Ausstellern und Besuchern.“Sehr gut angekommen ist die Aktion „Bauernhofpass“. Über 10.000 Kinder machten Aktionen an den 27 lehrreichen Stationen mit. Auch dies ist ein Gradmesser für die Beliebtheit der Messe und der Erlebniswelt Bauernhof. Auch in diesem Jahr wurde den Besuchern hier wieder die Vielfalt der Leistungen unserer heimischen Landwirtschaft begreifbar und erlebbar gemacht. Der Wert der Landwirtschaft für hochwertige, regionale Lebensmittel und die Erhaltung unserer Kulturlandschaft war für Jung und Alt spürbar.Toll aufgenommen wurde auch die Sonderschau Revier als Inszenierung einer Naturwelt mit Diorama und Wildbret-Schaukochen. Jagdhornbläser sorgten für die entsprechende Stimmung. Drechseln, Korbflechten, Brandmalen, Schnitzen – im Parcours von „Hand aufs Werk“ konnten die kleinen Besucher selbst Hand anlegen und im wahrsten Sinn begreifen, wie mit dem Werkstoff Holz gearbeitet wird. „Super angekommen ist das interaktive Programm mit Kanga-Training und die Fachvorträge - beispielsweise über „Gesundes Wohnen mit Kind“. Insgesamt ist der bunte Mix aus Textil, Spiel und Familienurlaubsangeboten hervorragend aufgenommen worden. Die Eltern waren sehr zufrieden mit dem Angebot“, so Natalie Schwendtner (Organisatorin) über die Zwergerlmesse, die heuer erstmals Teil der Herbstmesse war.Begeistert waren die Besucher auch von den Fashion Shows. Die Profis von Tanzwerk lieferten mit edler Tracht und trendigen Outfits eine tolle Performance. Die Herbst- und Wintermode sowie neue Accessoires wurden einzigartig und lebendig präsentiert. Im HolzArt Design Wettbewerb wurden Möbel ausgezeichnet, die sich in Form, Funktion, Machart und hoher Verarbeitungsqualität deutlich von Massenprodukten unterscheiden. Als Sieger ging Tischlermeister Robert Peherstorfer aus Kirchberg an der Donau hervor. Die hohe handwerkliche und künstlerische Qualität der Arbeiten der heimischen Tischler wurde eindrucksvoll durch die ausstellenden Handwerksbetriebe unter Beweis gestellt.Sieben Tage wurde gefeiert und gelacht. Tolle Bands füllten das Festzelt bis zum letzten Platz und sorgten für ausgelassene Stimmung. „Fest steht, dass das Welser Volksfest eine Traditionsveranstaltung ist – als solche wird sie jetzt einem Relaunch unterzogen, um auch in Zukunft am Puls der Zeit zu sein. Das treibe ich mit Nachdruck und großer Energie voran“, so Messepräsident Wimmer.