Was kostet gesellschaftlich akzeptierte Landwirtschaft?

Die Kosten für die Schaffung einer gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft in Deutschland dürften beträchtlich sein. Davon geht Alfons Balmann, der Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), aus.

Die Gesellschaft fordert u.a. mehr Tierwohl - das kostet. Foto: Budimir Jevtic/shutterstock

„Das sind Herausforderungen, die in ihrer Größenordnung dem Transformationsprozess der ostdeutschen Landwirtschaft nach der Wiedervereinigung entsprechen dürften“, schreibt Prof. Alfons Balmann in einem IAMO-Policy Brief, in dem die aktuelle Situation analysiert und Wege aus der aktuellen Krise diskutiert werden.Nach Einschätzung von Balmann, der auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist, braucht es weitere technische Fortschritte, aber auch die Bereitschaft der Landwirtschaft, proaktiv gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Allerdings seien dabei mehrere agrarspezifische Herausforderungen zu meistern. Hier verweist der Hallenser Wissenschaftler unter anderem auf die „technologische Tretmühle“, die besagt, dass von technischen Fortschritten im Regelfall nur wenige Innovatoren profitieren.Darüber hinaus bestünde laut Balmann ein soziales Dilemma derart, dass diejenigen Landwirte, die ohne Honorierung gesellschaftlicher Leistungen Mehrkosten auf sich nehmen, mit anderen Berufskollegen konkurrierten, die mit niedrigeren Standards wirtschafteten. Die Auswirkungen der Tretmühle verkleinerten die Spielräume freiwillig höherer Standards. Angesichts der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Perspektiven innerhalb der Landwirtschaft seien zudem brancheninterne Konflikte unvermeidlich, um Problemlösungen zu identifizieren, die vielleicht auch möglichen Verlierern Perspektiven aufzeigten.Eine einfache Lösung zur Überwindung der internen und externen Konflikte der Landwirtschaft sieht Balmann nicht. „Die Landwirtschaft ist gefordert, die bestehenden Defizite ehrlich anzuerkennen und durch aktive Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung neues Vertrauen zu gewinnen“, betont der Wissenschaftler. Nur so könne es gelingen, für moderne und künftige Produktionsmethoden glaubwürdig zu werben und langfristig eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen.