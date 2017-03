Was ist Milch?

In den USA ist ein Streit um die Definition von Milch entbrannt. Mittlerweile sind die Umsätze mit pflanzlichen Alternativprodukten deutlich gestiegen, was eine klare Abgrenzung des Begriffs erfordert. Die EU hat das Problem der missbräuchlichen Verwendung des Begriffs Milch schon geregelt.

In Österreich ist bereits definiert, dass es die Bezeichnung Soja-Milch offiziell nicht gibt. In den USA ist das noch eine Streitfrage. Foto: segovax / pixelio.de

Liebfrauenmilch (Weinbezeichnung in Deutschland)

Fischmilch (Samen männlicher Fische)

Kokosmilch (Flüssigkeit und zerkleinertes Fruchtfleisch einer Kokosnuss)

In den USA ist ein Streit zwischen Milchbauern und den Herstellern pflanzlicher Alternativprodukte entbrannt um die Frage, was eigentlich als Milch bezeichnet werden darf. Die Milchbauern wollen den US-Kongress dazu bewegen, dass dieser die Nutzung des Begriffs per Gesetz auf Produkte beschränkt, die von milchgebenden Tieren, wie etwa Kühen, stammen. Die Produzenten der immer beliebter werdenden Milchersatzprodukte aus Soja, Mandeln oder Kokosnüssen hingegen haben von der Lebensmittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) Unterstützung für eine umfassendere Definition des Begriffs gefordert, berichtet "Dow Jones News" Anfang März 2017.Es geht dabei um einen Markt mit einem Volumen von 16 Mrd. Euro, auf dem längst nicht mehr nur die Kuhmilch die Hauptrolle spielt. So sind die Verkaufszahlen von pflanzlichen Milchersatzprodukten in den vergangenen fünf Jahren um 76 % gestiegen, während im selben Zeitraum 18 % weniger tierische Milch verkauft wurde. Entsprechende Zahlen hat das Marktforschungsinstitut IRI vorgelegt. Die Ersatzprodukte machen erst 9 % am gesamten Markt für gekühlte Milch aus. Den Landwirten bereitet der starke Rückgang ihrer Marktanteile dennoch Sorgen, da ihre Branche als Ganzes schrumpft. Wie aus Zahlen des US-Agrarressorts hervorgeht, ist der Pro-Kopf-Milchverbrauch in den USA seit 1975 um 40 % gesunken.Der Vorsitzender des Nationalen Verbandes der Milchproduzenten (NMPF), Jim Mulhern, kritisierte, dass diese Ersatzprodukte als Milch ausgegeben werden. Die Handelsgruppe des Verbandes sieht die pflanzliche Konkurrenz als Nachahmer, denen jedoch der Nährwert von Milch fehle. Die NMPF-Fachgruppe für Molkereiprodukte wirbt dementsprechend mit den neun lebenswichtigen Nährstoffen der Milch, wie etwa Calcium und Vitamin D.Auf der anderen Seite hat das Good Food-Institut, welches Lobbyarbeit für pflanzliche Milch- und Fleischprodukte betreibt, bei der FDA eine Petition eingereicht. Darin fordert es die Behörde auf, das Recht von Sojabohnen und Nuss verarbeitenden Unternehmen zu stärken, ihre Produkte als Milch zu bezeichnen. „Ein Gesetz zur Festlegung, was Milch ist, wäre für Hersteller von Pflanzenmilch sowie -käse eine Zensur und würde gegen den ersten Zusatzartikel zur Verfassung verstoßen“, meint Bruce Friedrich, Chef des Instituts. Die Regierung würde den Verbrauchern unterstellen, sie wüssten nicht, was Soja-Milch sei. Eine Sprecherin der FDA kündigte an, man werde sich nach Durchsicht der Petition zu dieser äußern. Zum Gesetzesvorstoß der Milchbauern wollte sie nicht Stellung nehmen.Diese Diskussion ist in Österreich bereits vom Tisch. Laut Österreichischem Lebensmittelkodex Kapitel 32 lautet die Definition:Milch ist das durchmischte, unveränderte Gesamtgemelk einer oder mehrerer Milchtiere. Unter Milch ohne Artenbezeichnung wird Kuhmilch verstanden, die Milch anderer Tierarten wird entsprechend der jeweiligen Tierart bezeichnet (z. B. Schafmilch, Ziegenmilch, Büffelmilch).Auch in der Verordnung Nr. 1308/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 wird festgehalten, dass der Ausdruck „Milch“ ausschließlich dem Erzeugnis, welches durch das Melken von Säugetieren gewonnen wird, vorbehalten ist.Es gibt Ausnahmen im deutschsprachigen Raum, die mit Milch nichts zu tun haben und deren Bezeichnungen gestattet sind. Zum Beispiel:Der EU-weit geltende Bezeichnungsschutz gilt nicht nur für den Begriff Milch, sondern auch für Molke, Rahm, Butter, Buttermilch, Butteroil, Kaseine, wasserfreies Milchfett, Käse und Joghurt. Diese Produktbezeichnungen dürfen nur verwendet werden, wenn es sich beim Ausgangsstoff für die Herstellung auch wirklich um Milch (=Sekret von Säugetieren) handelt.