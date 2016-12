Was den Rechnungshof am AMA-Marketing stört

Über den Zeitraum von 2010 bis 2014 überprüfte der Rechnungshof die AMA-Marketing. Ende November veröffentlichte er einen 130-seitigen Bericht. Das Ergebnis überrascht.

Der 130 Seiten starke Bericht des Rechnungshof schlägt mehr als 50 Verbesserungsmaßnahmen vor.

Auf Verlangen etlicher Abgeordneter zum Nationalrat hat der Österreichische Rechnungshof die Gebarung der Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA-Marketing) in den Jahren 2010 bis 2014 überprüft. Jährlich 22,56 Mio. Euro hatte die AMA-Marketing im Durchschnitt der Jahre zur Verfügung. Fast 80 % davon resultieren aus den Agrarmarketingbeiträgen, wobei die Sektoren Milch und Fleisch den Großteil der Beiträge aufbringen. Den Vorwurf, dass zum Beispiel Milchbauern mit ihren Marketingbeiträgen Werbeformen für andere Produktgruppen mitfinanzieren, konnte der Rechnungshof nicht bestätigen. Die Agrarbeiträge der einzelnen Sektoren wurden laut Rechnungshof getrennt verwaltet, eine Querfinanzierung sei nicht ableitbar.Dass der Verwaltungsaufwand der AMA-Marketing von 2010 bis 2014 um 50 % anstieg, während die Gesamtausgaben annähernd gleich blieben, merkte der Rechnungshof kritisch an. Laut AMA-Marketing lag der Anteil der Verwaltungskosten am Gesamtaufwand im Prüfzeitraum zwischen 3,1 und 4,5 %. Man habe eine sehr schlanke Verwaltung, so die AMA-Marketing. Außerdem handle es sich beim Rechnungshofbericht um eine Stichtagsbetrachtung, die vom Personalstand im Jahresmittel abweiche. Laut Rechnungshofbericht stieg der Anteil des Personalaufwands an den verfügbaren Mitteln zwischen 2010 und 2014 von 13,9 auf 19,2 %. Die AMA-Marketing begründete diesen Anstieg mit dem steigenden Arbeitsanfall. Die höheren Personalkosten würden aus zusätzlich von der AMA-Marketing übernommenen Verantwortungen (z.B. AMA-Gastrosiegel, pastus+Futtermittel-system) resultieren.Die AMA-Marketing arbeitete mit mehreren Werbeagenturen zusammen, welche die Beratung, Konzeption, Planung, Gestaltung und Realisierung von Marketingmaßnahmen übernahmen. Der Rechnungshof überprüfte die Leistungen der vier Werbeagenturen mit dem höchsten Auftragsvolumen (insgesamt 19 Mio. Euro) im Zeitraum von 2010 bis 2014. Sofern auf die Arbeit dieser Agenturen Zeitungsschaltungen, Plakatwerbungen oder Kinospots folgten, bekamen die Agenturen darüber hinaus von sogenannten Schaltagenturen eine Provision für die Schaltung der Werbung. Die Schaltagenturen verrechneten die Provisionen laut Rechnungshofbericht direkt mit den Agenturen und ohne Mitwirken oder Einsicht der AMA-Marketing. In den überprüften fünf Jahren leistete die AMA-Marketing so Zahlungen von rund 1,67 Mio. Euro. Auf Anfrage teilte die AMA-Marketing mit, dass die Verträge mit den Kreativ- und Schaltagenturen klarstellten, welche Provisionen wem zufallen. Dennoch wurde das System mittlerweile mit Beginn einer neuen Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur geändert.Der Rechnungshof kritisierte weiters fehlende schriftliche Vereinbarungen, wenn Kooperationspartner finanziell unterstützt wurden. Details dazu und weitere Inhalte aus dem Rechnungshofbericht lesen Sie in der LANDWIRT-Ausgabe 24/2016.