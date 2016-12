Waldarbeit: Wenn das Schlimmste passiert

Immer noch kommt es bei der Waldarbeit zu tödlichen Unfällen. Viele davon wären vermeidbar. Mobillfunk, GPS und Erste-Hilfe-Sets können zu Lebensrettern werden.





Der genaue Standort des Verunglückten ist eine der wichtigsten Informationen für die Rettungskräfte. Foto: Rotes Kreuz.

Die Kombination von ständig wechselnden Arbeitsbedingungen mit schwerer körperlicher Arbeit sowie dem Umgang mit gefährlichen Geräten machen die Waldarbeit zu einer sehr anspruchsvollen Tätigkeit. Menschen, die nur einmal im Jahr, meist an einsamen Plätzen im Wald Holz schlägern, arbeiten mit Werkzeugen und Motorsägen, mit deren Umgang sie nicht ausreichend geübt sind. Die schlimmste Unterlassungssünde von Hobby-Waldarbeitern ist, dass sie oft vergessen, sich an ihrem Standort abzumelden und ein Handy mitzuführen. Die Folge davon kann im Fall eines Unfalls der Tod sein. Eine zu lange Abwesenheit des Waldarbeiters wird oft zu spät bemerkt. Das weltweit funktionierende Navigationssystem GPS (Globales Positioning System) kann besonders bei der Waldarbeit Leben retten, weil es den Rettern einen Zeitvorteil verschafft. Viele Unfälle geschehen, weil die eigene Leistung und das Arbeitspensum überschätzt werden. Dennoch, die Erste Hilfe kann im Ernstfall Leben retten.Waldarbeit findet bei jeder Witterung statt: Kälte, Schnee, Regen, Wind, extreme Hitze, aber auch schwierige Geländebedingungen mit Nässe und Glätte sowie Rutsch- und Sturzgefahr. Unter solchen Bedingungen kann schnell etwas passieren. Unfälle im Forst geschehen meist nicht wie vermutet direkt mit der Motorsäge, sondern vor allem durch plötzliches Reißen, Brechen, Rutschen, Fallen oder Zusammenbrechen von Ästen oder Baumstämmen. Kann nicht sofort Hilfe geholt werden, kann aus einer Verletzung schnell eine Notsituation werden, wie zum Beispiel bei einer starken Blutung.Wenn bei einem Unfall ein großes Blutgefäß verletzt wird, besteht Lebensgefahr. Die Blutung muss gestoppt werden. Der Mensch hat fünf bis sieben Liter Blut. Verliert er nur 20 Prozent davon, rund einen Liter, kommt es bereits zu einer Unterversorgung von Organen und es besteht akute Lebensgefahr! Bei leichteren Blutungen muss die Wunde mit einer wenn möglich keimfreien Wundauflage bedeckt und einem Verband fixiert werden. Blutet die Wunde allerdings so stark, dass sie sich mit einem einfachen Verband nicht versorgen lässt, muss die helfende Person ordentlich zupacken: Nahezu jede sichtbare Blutung kann durch genügend Druck auf die Wunde gestillt werden. Dabei kommt man ohne Abbinden des Körperteils aus. Die universale Blutstillungsmaßnahme ist schlicht der Fingerdruck. Eine Maßnahme, die an jedem Körperteil, je nach Erfordernis mit Fingern oder den Händen durchgeführt werden. Das ideale Material für diese Art von Wundversorgung findet sich in jedem Erste-Hilfe-Kit: Einweg-Handschuhe und Wundauflagen. Ausgerüstet mit Handschuhen, drückt der Helfer die Wundauflage so fest auf die Wunde, dass sie aufhört zu bluten oder nur noch schwach blutet. Ein stark blutender Mensch schwebt in Lebensgefahr, denn innerhalb kurzer Zeit gehen erhebliche Blutmengen verloren. Die Blutstillung hat Vorrang vor allen anderen Hilfsmaßnahmen, denn diese bleiben nutzlos, wenn infolge mangelhafter oder fehlender Blutstillung der Kreislauf versagt.Erste Hilfe ersetzt nicht die notwendige ärztliche Behandlung, sie ist aber die allererste, unter Umständen lebensrettende Sofortmaßnahme, die unnötige Komplikationen vermeiden hilft. Das Rote Kreuz empfiehlt, das Erste-Hilfe-Wissen regelmäßig (mindestens alle 4 Jahre) aufzufrischen. Damit hat man das nötige Wissen und die Selbstsicherheit, um rasch zu helfen, wenn es darauf ankommt. Das einzige was man falsch machen kann, ist nicht zu helfen.