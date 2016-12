Wagyuhof Österreich: Burgerabsatz bestimmt Schlachtzahlen

Drei Studenten haben sich dem Wagyu-Rind verschrieben. Sie züchten, mästen und verarbeiten Wagyurinder im Mostviertel. Neben den Edelteilen ist der Burgerabsatz inzwischen ein wichtiges Standbein geworden. Werden genug Burgerlaibchen vorbestellt, wird geschlachtet.

Die Burgerpatties, die tiefgerorenen Fleischlaibchen, sind zum Leitprodukt des Wagyuhof Österreich avanciert. Foto: Wagyuhof

Aus Liebe zum Luxus-Burger sind der Landwirtschaftssohn und Informatiker Florian Irxenmayr, der Wirtschaftsinformatiker Karl Peterseil und der Physiotherapeut Patrick Fehringer auf das Rind gekommen. Auf das Wagyu-Rind. 2012 starteten die drei Niederösterreicher das Projekt Wagyuhof Österreich mit dem Ziel Wagyu-Rinder zu züchten, das hochwertige Fleisch zu veredeln und die besten Burger Österreichs anzubieten.Gemäststet werden Ochsen und Kalbinnen, hauptsächlich aus Kreuzungszucht, aber auch reinrassige Tiere. Die Zucht der reinrassigen Wagyurinder findet am Betrieb Irxenmayr am Wagyuhof Mostviertel statt. Die Kreuzungszucht ist an drei Parntnerbetriebe vergeben. Gezüchtet wird mit den beiden Zuchtstieren Rocco und Jojimbo, die dem Studententrio gehören und deren Samen auch über die Genostar-Samenbank erhältlich sind.Über die Partnerbetriebe kann das Trio sowohl 100%iges Wagyufleisch anbieten, als auch das günstigere Kreuzungsfleisch. So können sie viele Käuferschichten bedienen. Den Schlachtzeitpunkt bestimmt jedoch der Absatz der selbst produzierten Wagyu-Bugerpatties, die sowohl Privatkunden als auch die Edelgastronomie schätzen. Inzwischen vermarkten die drei Landwirte über die WagyuBeef OG monatlich zwei Wagyurinder über den Onlineshop und den hofeigenen Verkaufsraum. Ihre Kunden wohnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Auf ihrer Homepage bieten die Wagyuzüchter alles an, was sich zum Kurzbraten eignet. Egal ob ein schockgefostetes Rindfleischlaibchen, ein Steak im Fledermausschnitt oder ein ganzes Filet – die drei Jungs erfüllen jeden Wunsch ihrer zahlungskräftigen Kunden.Mehr über den Wagyuhof Österreich Lesen Sie in LANDWIRT 18/2016.