Von Brunsterkennung bis Kuhsignale: Rinderfachtage 2017 brachten viel neues Wissen

Die letzten beiden Stationen der Rinderfachtage 2017 in Österreich waren Otterbach (OÖ) und Rotholz (Tirol). Rinderhalter gingen mit vielen neuen Impulsen nach Hause und zeigten sich mit dem Programm sehr zufrieden. Weiter geht es im Februar in Bayern und Südtirol.

V.l.: LANDWIRT Redakteurin und Rinderfachtag-Organisatorin Karin Taferner und die Referenten: Fütterungsberater Matthias Lins, Christian Fasching (HBLFA Raumberg-Gumpenstein), Homöopathie-Expertin Karin Schoenen-Schragmann und Kuhsignal-Trainer Christian Manser. (Foto: Landwirt)

„Mir ist wichtig dass es den Kühen gut geht. Gesunde Kühe machen Freude und nur gesunde Kühe bringen langfristig optimale Leistungen“. Dieses Zitat aus dem Mund von Kuhsignal-Trainer Christian Manser aus der Schweiz war nur ein Satz von vielen, die sich bei den Besuchern der LANDWIRT Rinderfachtage 2017 eingebrannt haben. Die letzten beiden Stationen in Otterbach (OÖ) und Rotholz (Tirol) waren mit rund 300 bzw. rund 140 Landwirten noch einmal stark besucht. Das Programm war abwechslungsreich und den Gesprächen vor Ort zu Folge, konnte ein jeder Besucher etwas für sich und seinen Betrieb mitnehmen – sei es die Motivation, es auch einmal mit homöopathischen Mitteln zu versuchen, oder ein neuer Blick auf die Signale der Kühe im Stall.Der Vortrag des Kuhsignal-Trainers Christian Manser wird vielen Besuchern wohl besonders in Erinnerung bleiben. Erfrischend schwungvoll und mit einer großen Portion Humor brachte der Schweizer den Landwirten das Thema „Kuhsignale erkennen“ näher. Manser erklärte anhand von vielen Fotos und Beispielen aus seiner Beraterpraxis, welche Signale Kühe mit ihrem Verhalten und ihrem Aussehen aussenden, wie man den richtigen Blick dafür kriegt und welche Handlungen man daraus ableiten sollte.„Den perfekten Stall gibt’s wohl sowieso nicht“, betonte Manser. Erklärte aber, dass man oft schon durch kleine bauliche Veränderungen sehr viel erreichen kann. Beim Stallbau stünden leider viel zu oft Firmeninteressen und unhinterfragte Traditionen im Fokus, so der Kuhsignal-Experte. Mansers Ansatz stellt grundsätzlich immer die Gesundheit der Kühe in den Vordergrund, unabhängig davon, ob im Anbinde- oder im Laufstall.In Österreich gingen die Rinderfachtage 2017 mit insgesamt rund 900 Besuchern und vielen positiven Rückmeldungen über die Bühne. Weiter geht’s mit demselben Programm in Bayern und in Südtirol. Termine und nähere Infos finden Sie hier