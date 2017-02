Voller Saal am Rinderfachtag in Aufhofen

Reges Interesse zeigten über 120 Landwirte beim LANDWIRT Rinderfachtag in Aufhofen in Bayern. Stefan Bauer vom AELF Traunstein und Kuhsignaltrainer Christian Manser stellten den Kuhstall auf den Prüfstand.

Kuhsignaltrainer Christian Manser zeigte in seinem Vortrag, was Kühe brauchen um gute Leistungen bringen zu können. Foto: Taferner

Stefan Bauer, AELF Bauberater, appellierte an die zukünftigen Bauherren, die Altgebäude ins Bauvorhaben einzubeziehen. Foto: Taferner

Was Kühe brauchen stellt Christian Manser im ersten Vortrag des Tages in den Mittelpunkt. Die sechs Freiheiten der Weide (Licht, Luft, Platz, Wasser, Futter und Ruhe) fordert er auch für Kühe in Stallhaltung. Daher plädiert er dafür, Wände rauszunehmen, die es nicht braucht, die Signale der Kühe ernst zu nehmen, glänzende Kühe zu fordern statt glänzender Stalleinrichtung und sich mit der Rangordnung im Stall zu beschäftigen, damit auch schwache Kühe ihre Bedürfnisse im Stall optimal decken können.Das Publikum stellte die Frage, ob der Kuhsignaltrainer Spaltenboden oder Schieber bevorzugt. Manser antwortete, dass Kühe planbefestigte Flächen bevorzugen würden. Er ergänzt, dass sie nur zu bevorzugen sind, wenn die Schieber mindestens jede zweite Stunde laufen. Ansonsten empfiehlt er gerade bei der Fressachse Spaltenböden mit Gummimatten, weil diese in der Regel trockener sind und die Klauengesundheit fördern. Wer einen Stallneu- oder Umbau plant, der kann sich am 5. Schweizer Stallbauseminar mit Christian Manser Anfang März 2017 tiefgehend beraten lassen.Der LANDWIRT Rinderfachtag in Aufhofen wurde in Kooperation mit dem AELF Traunstein veranstaltet. Rüdiger Obermaier, Geschäftsführer vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern e.V., begrüßte die Gäste und betonte, wie wichtig es ist, Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote zu nutzen. AELF-Bauberater Stefan Bauer informierte über Möglichkeiten Baukosten beim Milchviehstall zu senken. Dabei plädierte er dafür, den umbauten Raum auf Fress- und Liegeplätze zu reduzieren und Ausweichmöglichkeiten im Freien zu schaffen. Bauer hob besonders hervor, Altgebäude in Bauvorhaben einzubinden und flächenintensive Bereiche, wie Melkstand oder Abkalbe- und Trockensteherbereich ins Altgebäude zu verlagern.