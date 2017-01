Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA startet

Ab heute, 23.01., bis zum 30.01.2017 liegt das Volksbegehren „Gegen TTIP, CETA und TiSA“ an den Gemeindeämtern auf. 100.000 Unterschriften sind nötig, damit sich das Parlament damit beschäftigt.

Bereits am 22. August 2016 übergaben der Vorsitzende Herbert Thumpser (LAbg. und BGM von Traisen) und sein Team die 40.000 Unterschriften an Innenminister Wolfgang Sobotka.

Knapp 40.000 Unterstützungserklärungen hat das Volksbegehren bereits im Vorfeld erhalten. Das sind mehr als viermal so viel wie nötig. Mindestens 8.401 Unterstützungerklärungen sind für einen Einleitungsantrag notwendig. Der genaue Wortlaut des Volksbegehren lautet: „Der Nationalrat möge ein Bundesverfassungsgesetz beschließen, das österreichischen Organen untersagt, die Handelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) oder das plurilaterale Dienstleistungsabkommen (TiSA) zu unterzeichnen, zu genehmigen oder abzuschließen.“ Damit ein Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung weitergeleitet werden kann, sind 100.000 Unterschriften erforderlich. Die knapp 40.000 Unterstützungserklärungen werden im Eintragungsverfahren den für eine spätere parlamentarische Behandlung erforderlichen 100.000 Unterschriften angerechnet. Es braucht als de facto etwas mehr als 60.000 Unterschriften.Ob TTIP und TiSA mit dem neuen US-Präsidenten tatsächlich zu einem Abschluss kommen, ist mehr als ungewiss. Das Handelsabkommen mit Kanada CETA hingegen ist ausverhandelt. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich im Februar darüber abstimmen. Das Volksbegehren in Österreich könne ein wichtiges Signal an das Europaparlament und auch an das österreichische Parlament geben, hoffen die Unterstützer. Ohne die Zustimmung des österreichischen Parlaments könne CETA nicht in Kraft treten. Die Unterstützer erwarten eine weitere breite Diskussion über das Handelsabkommen.