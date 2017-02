Vogelgrippe – Ein Fall im Flachgau entdeckt

Ein Fall von Vogelgrippe wurde in Salzburg entdeckt. Es besteht erhöhte Gefahr für die Bundesländer Salzburg, Steiermark, Vorarlberg und Oberösterreich.



Die Gemeinden entlang von Flüssen und im Seengebiet in Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg und Steiermark wurden zu Gebieten mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko erklärt. Foto: Campre83/Shutterstock.com

Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel müssen dauerhaft in Stallungen untergebracht sein. Foto: Quang nguyen vinh/Shutterstock.com

Die AGES bestätigt einen Fall von Vogelgrippe (H5N8) an einer Tafelente in der Gemeinde Mattsee im Lungau. Bisher gibt es aber noch keine Hinweise darauf, dass sich der gefundene Virusstamm auf den Menschen übertragen wird. Viele Regionen Europas unter anderem auch das benachbarte Bayern meldete bereits das Auftreten von H5N8. Grund für das gehäufte Auftreten dürfte der Zug von Wildvögeln Richtung Süden sein. Das Gesundheitsministerium hat daher die Gemeinden entlang von Flüssen und im Seengebiet in Salzburg, Oberösterreich und auch der Steiermark zu Gebieten mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko erklärt.Folgende Maßnahmen sollen verhindern, dass Hausgeflügel von Wildvögel angesteckt wird:• Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel müssen dauerhaft in Stallungen untergebracht sein, jedenfalls in geschlossenen Haltungsvorrichtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, sodass der Kontakt zu Wildvögeln und deren Kot jedenfalls ausgeschlossen ist.• Die Tränkung der Tiere darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser erfolgen.• Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen.• Außerdem müssen Betriebe der Behörde unverzüglich mitteilen, wenn Geflügelherden die Futter- und Wasseraufnahme reduzieren, die Legeleistung zurückgeht oder eine erhöhte Sterblichkeit der Tiere beobachtet wird.• Es besteht eine Meldepflicht für Veranstaltungen mit Geflügel und anderen Vögeln.Diese Bestimmungen betreffen alle geflügelhaltenden Betriebe und Personen in Gebieten mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko, egal ob die Haltung kommerzieller oder privater Natur ist.Alle Geflügelhalter, insbesondere in der Nähe von Freigewässern, werden auf diese erhöhte Gefahrenlage hingewiesen. Es wird dringend die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen empfohlen. Verendet aufgefundene Wasser- und Greifvögel sollen belassen werden. Der Fundort ist aber bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder im Büro der Amtstierärztin beziehungsweise des Amtstierarztes zu melden.Eine Liste der Amtstierärzte finden Sie unter www.amtstierarzt.at1. Anthering2. Bergheim3. Berndorf bei Salzburg4. Bürmoos5. Dorfbeuern6. Elixhausen7. Eugendorf8. Faistenau9. Fuschl am See10. Göming11. Henndorf am Wallersee12. Hintersee13. Hof bei Salzburg14. Köstendorf15. Lamprechtshausen16. Mattsee17. Neumarkt am Wallersee18. Nußdorf am Haunsberg19. Oberndorf bei Salzburg20. Obertrum am See21. Schleedorf22. Seeham23. Seekirchen am Wallersee24. St. Georgen bei Salzburg25. St. Gilgen26. Straßwalchen27. Strobl28. Thalgau1. Altaussee2. Bad Aussee3. Grundlsee1. Altach2. Bregenz3. Feldkirch4. Fußach5. Gaißau6. Hard7. Höchst8. Hohenems9. Hörbranz10. Kennelbach11. Koblach12. Lauterach13. LochauDer gesamte Bezirk Braunau am Inn ,1. Altmünster2. Antiesenhofen, Attersee am Attersee4. Bad Goisern am Hallstättersee5. Bad Ischl6. Berg im Attergau7. Brunnenthal8. Ebensee9. Engelhartszell10. Esternberg11. Freinberg12. Geinberg13. Gmunden14. Gosau15. Grünau im Almtal16. Hallstatt17. Innerschwand am Mondsee18. Kirchdorf am Inn19. Lenzing20. Mondsee21. Mörschwang22. Mühlheim am Inn23. Nußdorf am Attersee24. Oberhofen am Irrsee25. Obernberg am Inn26. Obertraun27. Oberwang28. Rainbach im Innkreis29. Reichersberg30. Schardenberg31. Schärding32. Schörfling am Attersee33. Seewalchen am Attersee34. St. Florian am Inn35. St. Georgen bei Obernberg36. St. Georgen im Attergau37. St. Lorenz38. St. Marienkirchen bei Schärding39. St. Wolfgang im Salzkammergut40. Steinbach am Attersee41. Straß im Attergau42. Suben43. Tiefgraben44. Traunkirchen45. Unterach am Attersee46. Vichtenstein47. Weissenkirchen im Attergau48. Wernstein am Inn49. Weyregg am Attersee50. Zell am Moos