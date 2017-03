VÖM sieht stabile Lage am Milchmarkt

Am 28. März 2017 präsentierte die Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter die Bilanz des Milchwirtschaftsjahres 2016 in Wien. Nach dem Härtetest 2016 sei die Milchwirtschaft besser ins neue Jahr gestartet.

VÖM-Präsident Helmut Petschar blickt positiv in die Zukunft der heimischen Milchwirtschaft. Foto: Taferner

Das abgelaufene Milchwirtschaftsjahr hatte für die Milchwirtschaft einige Herausforderungen parat: gerade in der ersten Jahreshälfte seien aufgrund der Folgen des Russland-Embargos, der Mehranlieferungen und der verhaltenen Nachfrage auf den Exportmärkten im Osten schwerwiegende Preisrückgänge zu verzeichnen gewesen. Das betonte Helmut Petschar, der Präsident der Vereinigung der österreichischen Milchverarbeiter (VÖM) am 28. März 2017 im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Besserung zeichnete sich erst im Herbst 2016 ab, als das zweite Maßnahmenpaket der EU eine spürbare Mengenreduktion brachte. Petschar spricht von einer zunehmenden Stabilisierung auf den Milchmärkten zu Beginn des Jahres 2017.Im Jahr 2016 lag der Umsatz der österreichischen Milchverarbeiter bei 2,45 Mrd. Euro. Trotz der Preisabschläge bei der durchschnittlichen Verwertung je Kilopgramm Milch kam es durch höhere Verarbeitungsmengen und höherwertige Verwertungsschritte zu einer Umsatzsteigerung der milchverarbeitenden Betriebe um 4,3 %.Dennoch mussten die Milchbauern einen Preisrückgang von 6,3 % hinnehmen, Im vergangenen Jahr sank der Erzeugermilchpreis für Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen von 37,78 Cent auf 35,41 Cent. Österreich lag damit im Jahr 2016 um 3 Cent je kg Milch über dem EU-Durchschnitt.Petschar erwartet für das Milchwirtschaftsjahr 2017 eine weitere Stabilisierung des Milchmarktes und steigende Exporte. Er rechnet auch damit, dass trotz derzeit rückläufiger Milchmenge mit steigenden Milchpreisen auch die Milchanlieferungsmenge anziehen wird. Zum Thema wie Petschar die Entwicklung der gentechnikfreien Milchproduktion in Bayern sieht antwortet er: "Ich bewerte es positiv, wenn das Thema gentechnikfreie Milch bei den Konsumenten ankommt. Bisher haben vor allem in Bayern kleinere Molkereien auf gentechnikfreie Fütterung umgestellt. Der Markt in Deutschland ist aber riesig. Solange die großen Milchverarbeiter nicht umstellen, ergeben sich positive Effekte für den Export."