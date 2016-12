Unfallversicherung bei Nachbarschaftshilfe

Sind Sie versichert, wenn Sie Ihrem Nachbarn helfen? Und was passiert, wenn Sie sich dabei verletzen? In diesem und weiteren Artikeln dieser Serie beantwortet Paul Tschuffer von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern gängige Fragen.

Liegt viel Arbeit an, sind zusätzliche Hände gefragt. Aber Achtung: Verwandte und Bekannte sind nicht automatisch unfallversichert.

Solche Tätigkeiten stehen im Rahmen der bäuerlichen Nachbarschaftshilfe oder – wenn ein gegenseitiges Helfen nicht vorliegt – als Dienstleistung im Rahmen des bäuerlichen Nebengewerbes unter Unfallversicherungsschutz. Diese Tätigkeiten für andere landwirtschaftliche Betriebe werden zwischen Betrieben im eigenen Verwaltungsbezirk sowie im angrenzenden Verwaltungsbezirk anerkannt. Zwischen weiter entfernten Betrieben besteht in der Praxis der SVB sonst nur in Katastrophenfällen ein Unfallversicherungsschutz, z.B. wenn ein Bauer aus dem Bezirk Liezen bei der Windwurfaufarbeitung in einem Betrieb im Bezirk Deutschlandsberg hilft. Ob die Tätigkeiten über den Maschinenring abgerechnet werden oder individuell zwischen den beiden beteiligten Betrieben, ist für den Unfallversicherungsschutz ohne Bedeutung. Die SVB akzeptiert jedoch Arbeiten, die Mitglieder eines Maschinen- und Betriebshilferinges einander leisten, als Form der organisierten oder kollektiven Nachbarschaftshilfe.Bauarbeiten an oder in Wohngebäuden stehen nur dann unter dem Schutz der bäuerlichen Unfallversicherung, wenn der Haushalt dem landwirtschaftlichen Betrieb wesentlich dient. Dies ist bei Vollerwerbsbetrieben immer gegeben, bei Nebenerwerbsbetrieben muss individuell geprüft werden, ob diese Voraussetzung zutrifft. Bei kleineren Betrieben und einer gleichzeitigen außerbetrieblichen Vollbeschäftigung wird der Anteil am Gesamteinkommen aus der unselbstständigen Tätigkeit im Regelfall überwiegen, weshalb der Haushalt nicht mehr wesentlich dem Betrieb dient. Insgesamt sind aber mehrere Faktoren maßgeblich, weshalb bei größeren Nebenerwerbsbetrieben eine vorherige Anfrage bei der SVB anzuraten ist. Diese Einschränkung gilt nicht für Bauarbeiten an Wohngebäuden zur Erfüllung von Ausgedingeverpflichtungen (Bau des „Auszüglerhauses“) oder bei Arbeiten für „Urlaub am Bauernhof“. Werden z.B. reine Ferienwohnungen errichtet, die nur vermietet werden, besteht sowohl für den Errichter wie für den Helfer kein Versicherungsschutz in der bäuerlichen Unfallversicherung.Für alle Einnahmen aus bäuerlichen Nebentätigkeiten gilt die „70-30-Regel“: 30 % der Bruttoeinnahmen sind als Beitragsgrundlage heranzuziehen und ergeben multipliziert mit den Beitragssätzen für die Unfallversicherung (1,9 %), Krankenversicherung (7,65 %) und Pensionsversicherung (17,0 %) den für die Tätigkeit zu entrichtenden Beitrag (= 26,55 % der Beitragsgrundlage). Die restlichen 70 % gelten als Ausgabenpauschale, darin enthalten sind z.B. die allenfalls abzuführende USt. oder der PKW-Aufwand für die Anfahrt. Wenn sich durch Einnahmen aus den Nebentätigkeiten die Beitragsgrundlage erhöht, verbessert dies im Regelfall auch einen späteren Pensionsanspruch, da 1,78 % der Beitragsgrundlage dem Pensionskonto gutgeschrieben werden. Die Bruttoeinnahmen müssen wie bei allen Nebentätigkeiten bis spätestens 30. April des Folgejahres an die SVB gemeldet werden.Beispiel: 100 Stunden als Betriebshelfer, pro Stunde 12,00 Euro (inkl. 13 % USt.) 100 x 12,00 = 1.200,00 x 30 % = 360,00 x 26,55 % = 95,58 Euro BeitragWerden lediglich eigene Betriebsmittel (z.B. Traktor, Frontlader, Anhänger etc.) auf reiner Selbstkostenbasis an einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb vermietet oder Dienstleistungen auf Selbstkostenbasis und ohne Verrechnung der eigenen Arbeitsleistung erbracht, so entstehen für diese Einnahmen keine zusätzlichen Beiträge. Wird aber gleichzeitig auch eine Arbeitsleistung verrechnet, sind die Einnahmen aus der Arbeitsleistung plus der Vermietung als Gesamteinnahmen zu melden. Die Maschinenselbstkosten sind in der 70 %-Ausgabenpauschale enthalten und können nicht „doppelt“ abgezogen werden.Dr. Paul Tschuffer leitet das Regionalbüro Steiermark der Sozialversicherungsanstalt der Bauern.