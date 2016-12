Unfallversicherung: Arbeits- oder Freizeitunfall?

Unterscheidet sich die medizinische Versorgung je nachdem, ob es sich um einen Arbeits- oder Freizeitunfall handelt? Paul Tschuffer von der Sozialversicherung der Bauern erklärt den Unterschied.

Ist der Aushilfsfahrer kein Landwirt, so ist er nicht nach dem BSVG versichert.

Der Sohn des befreundeten Landwirtes könnte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe – oder sofern die Maschinen auch im eigenen Betrieb eingesetzt werden, auch im Rahmen einer Dienstleistung für andere landwirtschaftliche Betriebe – auch bei bäuerlichen Nebentätigkeiten für den Einsatzbetrieb tätig werden. Wird die Tätigkeit als bäuerliche Nebentätigkeit erbracht, muss das Entgelt an den Betriebsführer, also im gegenständlichen Fall an den befreundeten Landwirt, überwiesen werden. Dieser hat die Einnahme als bäuerliche Nebentätigkeit der SVB zu melden und Beiträge dafür zu entrichten. Fließt nun das Entgelt nicht dem elterlichen Betrieb sondern direkt dem Sohn zu, entsteht ein Dienstverhältnis zwischen Helfer und Einsatzbetrieb nach dem ASVG.Wird der überbetriebliche Maschineneinsatz gegenüber Nichtlandwirten erbracht (z.B. Schneeräumung auf einem Firmengelände), liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor und ein bezahlter Fahrer ist unabhängig davon, ob er selbst Landwirt oder dessen Angehöriger ist, als Dienstnehmer nach dem ASVG pflichtversichert und entsprechend anzumelden.Beim Einsatz eines Nichtlandwirts entsteht immer ein ASVG-Dienstverhältnis, zumindest in Form einer geringfügigen Beschäftigung. Das kann für ihn weitere Auswirkungen haben, wenn er bereits aufgrund seiner unselbstständigen Tätigkeit nach dem ASVG vollversichert ist. Dann muss er bei einer geringfügigen Beschäftigung einen Dienstnehmerbeitrag (für Arbeiter 14,20 %) zur Kranken- und Pensionsversicherung leisten, der einmal jährlich im Nachhinein von der zuständigen GKK vorgeschrieben wird. Natürlich muss er auch die Einnahmen unabhängig von deren Höhe jedenfalls versteuern, wenn er aufgrund seiner z.B. unselbstständigen Tätigkeit bereits lohn- bzw. einkommenssteuerpflichtig ist bzw. mit dem Zusatzverdienst die diesbezüglichen Grenzen übersteigt. Erfolgt keine Anmeldung bei der zuständigen GKK und wird das „Dienstverhältnis“ z.B. durch einen Arbeitsunfall publik, kann das Strafzahlungen für den meldepflichtigen Dienstgeber auslösen. Bei nicht oder erst nach Beginn der Tätigkeit erfolgter Anmeldung bei der GKK können von dieser Beitragszuschläge von 500 Euro für jeden nicht gemeldeten Dienstnehmer und zusätzlich 800 Euro für den Prüfeinsatz verhängt werden. Hinzu kommt die Ordnungsstrafe von der Bezirksverwaltungsbehörde, der Strafrahmen beträgt dort 730 bis 2.180 Euro, im Wiederholungsfall bis 5.000 Euro. Werden von der Finanzpolizei noch Verstöße gegen Lohndumpingbestimmungen festgestellt, kann es im Extremfall eine Verwaltungsstrafe bis zu 50.000 Euro setzen. Letztlich kann auch der Tatbestand des Sozialbetrugs erfüllt sein und dann geht´s zum Strafgericht.Für die unmittelbare medizinische Versorgung hat das Vorliegen eines Freizeitunfalles keine besonderen Nachteile. Lediglich Kostenanteile (z.B. Entfall des 10 %-Kostenanteils bei Spitalsaufenthalten bei BSVG-Krankenversicherten im Falle eines Arbeitsunfalles) können wegfallen oder reduziert werden. Bei leichteren Verletzungen ist der Unterschied somit nicht besonders gravierend, bei schweren und/oder dauerhaften Körperschäden sehr wohl. So z.B. bei einer notwendigen Versorgung mit z.B. Körperersatzstücken wie Arm- oder Beinprothesen oder einem Rollstuhl nach Querschnittlähmung. Die den Freizeitunfall abdeckende Krankenversicherung darf nur mit dem Maß des Notwendigen, welches ausreichend und zweckmäßig sein muss, versorgen, die Unfallversicherung mit allen geeigneten Mitteln. Die mit computergesteuertem Kniegelenk ausgestattete Hightech-Beinprothese oder der maßgeschneiderte Elektrorollstuhl ist nur bei Arbeitsunfällen im Leistungskatalog der Sozialversicherung. Deutliche Leistungsunterschiede gibt es in weiterer Folge auch bei den möglichen Maßnahmen der Rehabilitation, die beim Freizeitunfall grundsätzlich in die Kompetenz der Pensionsversicherungsträger fällt. So hat nur die Unfallversicherung die Möglichkeit, den Verunfallten auch mit Zuschüssen zu unterstützen. Zum Beispiel können von der SVB bei notwendigen Umbauten von Sanitäreinrichtungen bei Querschnittlähmung bis zu 14.700 Euro ausbezahlt werden. Ein Pensionsversicherungsträger kann nur zinsenfreie Darlehen gewähren, was angesichts der momentanen Niedrigzins-Situation kaum eine Hilfe ist.Nein, nur im Falle eines Arbeitsunfalls entsteht ein Rentenanspruch aus der Unfallversicherung. Dazu ein Beispiel: Ein unselbstständig beschäftigter 35-jähriger Nichtlandwirt mit einem monatlichen Bruttogehalt von 2.300 Euro hilft einem Bauern beim Dachstuhlbau für den Stall. Er rutscht ab und ist nach einem Sturz querschnittgelähmt. Daraus ergibt sich eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 %. Wurde er vom Betriebsführer ordnungsgemäß als geringfügig Beschäftigter (Entgelt 400 Euro) angemeldet, ergibt sich eine monatliche, lebenslange Versehrtenrente in Höhe von 2.700 Euro (UV-Renten sind frei von Steuern und SV-Beiträgen, daher „brutto für netto“!). Handelt es sich um einen Freizeitunfall, gibt es diese Geldleistung nicht. Führt der Unfall zum Tod, kann eine Witwe mit zwei oder mehr Kindern um bis zu ca. 80 % des Bruttogehalts des Verstorbenen als mögliche Hinterbliebenenrenten aus der Unfallversicherung „umfallen“.Dr. Paul Tschuffer leitet die Regionalstelle Steiermark der Sozialversicherungsanstalt der Bauern.