Über 500 regionale Rezepte auf neuer Homepage

Gutes vom Bauernhof hat zusammen mit den Seminarbäuerinnen bäuerliches Küchenwissen zusammengetragen und in einer neuen Homepage gebündelt. Hier gibt’s regionale Rezepte zum Wiederentdecken.



Auf www.regionale-rezepte.at findet man Bäuerinnenrezepte aus ganz Österreich. (Foto: Agrar.Projekt.Verein/Stinglmayr)

Immer mehr Konsumenten entdecken die Lust am Selbermachen und an einer bewussten Ernährung mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln. Mit der gemeinsamen Homepage www.regionale-rezepte.at stellen „Gutes vom Bauernhof“ und die Seminarbäuerinnen gemäß dem Motto „von Bäuerinnen empfohlen“ ihr traditionelles, bäuerliches, Küchenwissen mit ausgewählten Rezepten online zur Verfügung. Diese lädt dazu ein, regionale Rezepte wiederzuentdecken, denn nicht jeder hat schon einmal ein „Taschki“, einen „Affen“, „Mutzen“, „Pinzen“, „Oarweibl“, „Scharl“ oder etwa ein „Funkaküachli“ zubereitet. Mit dem persönlichen Seminarbäuerinnen-Rezepttipp erfahren Sie Tipps, Tricks und hilfreiche Hinweise zum Rezept.Die Rezept-Seite ist optimiert für PC, Tablet und Smartphones. Egal ob Kleinsthaushalt oder Großfamilie – mit dem Portionen-Rechner erhalten die Konsumenten die entsprechenden Zutatenmengen. Man kann sich die Lieblingsrezepte per Mail senden, sie als PDF speichern und natürlich auch via Social Media mit Freundeskreis teilen. Mit dem persönlichen Rezepttipp erfahren Konsumenten Tipps, Tricks, hilfreiche Hinweise und Hintergrundinformationen von den Seminarbäuerinnen und Rezeptautoren zum Rezept.Ein Ziel der neuen Homepage ist auch, auf das vielfältige und regionale Angebot der bäuerlichen Direktvermarkter in der Umgebung hinzuweisen. In Zukunft ist geplant, mit einer eigenen Funktion als regionale Einkaufsempfehlung für Hauptzutaten automatisch nach passenden „Gutes vom Bauernhof“-Betrieben in der Umgebung der Konsumenten zu suchen. Tipp: Mit dem Schmankerl-Navi finden sie jetzt schon schnell und einfach Produzenten mit den gewünschten Zutaten. Weitere Informationen: www.gutesvombauernhof.at Bei jedem Rezept sind direkt bei den saisonalen Rezeptzutaten durch einen Klick auf den „s“-Punkt die Saisonzeiten und eine Kurzinfo der Zutat zu sehen. Mit dem Saisonkalender für Obst, Gemüse, Kräuter und Pilzen finden KonsumentInnen passende Rezepte zu den saisonalen Zutaten und haben einen Überblick über eine große Auswahl an saisonalen Zutaten.