Treff.Punkt Landtechnik in Wieselburg

Am 23. Februar findet im Brauhaus Wieselburg wieder ein „Treff.Punkt Landtechnik“ statt. Bei dieser neuen Veranstaltungsreihe werden regelmäßig interessante und neue Themen rund um innovative Technologien in der Landwirtschaft diskutiert.

Moderne Landtechnik steht bei der Veranstaltungsreihe „Treff.Punkt Landtechnik“ im Fokus.

Eine Art Stammtisch für Landtechnik-Interessierte, die sich zu aktuellen Themen austauschen und darüber diskutieren können. Soweit das Grundkonzept der Veranstaltungsreihe „Treff.Punkt Landtechnik“. Veranstalter ist ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, in Kooperation mit Francisco Josephinum, Busatis und Technopol Wieselburg. Der Treff.Punkt findet zu ausgewählten Terminen im Rahmen des wöchentlichen Stammtischs im Brauhaus Wieselburg statt. Nach einem Impulsreferat besteht die Gelegenheit zum Wissensaustausch und zur Kommunikation über aktuelle Themen der Landtechnik Der nächste „Treff.Punkt Landtechnik“ findet am Donnerstag, dem 23. Februar 2017, mit Beginn um 18 Uhr im Brauhaus Wieselburg statt (optional: Besichtigung Fa. Roher ab 16 Uhr). Rudolf Dietrich vom Club Landtechnik Austria wird ein Impulsreferat zum Thema „Landmaschinenindustrie und Handel stellen sich den neuen Herausforderungen“ halten.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.