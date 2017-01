Traktorenmarkt Deutschland: AGCO und John Deere vorne

Die Zeiten für Landmaschinenhersteller sind weiter trüb. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland ingesamt 28.746 Traktoren zugelassen und damit 10,8 % weniger als im Jahr zuvor.

In 2016 wurden 4.602 Fendt-Traktoren, 1.156 der Marke Massey Ferguson und 716 Valtra-Traltoren zugelassen. (Foto: Paar)

Die Tabelle zeigt die gesamten Zulassungen führender Anbieter landwirtschaftlicher und gewerblicher Traktoren 2016 im Vergleich zu 2015, geordnet nach sechs Longline-Hersteller- Gruppen und ihren jeweils zugehörigen Traktorenmarken. Diese Darstellung ist wichtig, um die Marktstellung der Gruppen mit Mehrmarkenstrategie (Agco, CNH, SDF) zu bewerten. John Deere, Claas und Kubota fahren seit jeher eine Einmarken-Strategie. Die Klasse der Kompakttraktoren bis 50 PS, die überwiegend für gewerbliche Zwecke und Sonderkulturen verwendet werden, war 2016 mit einem Rückgang von nur 2,1 % gegenüber dem Vorjahr am wenigsten betroffen, während der Zulassungsrückgang bei vorwiegend landwirtschaftlichen Traktoren ab 51 PS mit 13,6 % unter dem Vorjahr und damit über dem Durchschnitt von minus 10,8 % Marktrückgang liegt.Die Zulassungsrückgänge großer Traktoren in Nord- und Ostdeutschland waren stärker als in den kleiner strukturierten Landwirtschaften in West- und Süddeutschland. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg- Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen gingen die Zulassungen um 16 % bis zu 21 % zurück, während die übrigen Bundesländer weniger starke Rückgänge verzeichneten. Im Norden und Osten sind eher Betriebsgrößen zwischen 250 und 2.500 ha Nutzfläche anzutreffen, deren Traktoren aufgrund höherer Auslastung zyklisch ersetzt werden und deren Maschinenpark wenn nötig auch einmal ein Jahr ohne größere Investitionen auskommt. 2016 beträgt der Traktorenmarkt- Rückgang der Leistungsklasse 51 bis 100 PS nur 1,5 %, bei der Leistungsklasse 101 bis 150 PS schon 7,8 %, und bei 151 und mehr PS ganze 25,5 %.Text und Tabelle: Wolfgang Kutschenreiter