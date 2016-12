Traktor und Landmaschine im Straßenverkehr

Das diesjährige ÖKL-Kolloquium am 6. Dezember in Wieselburg widmet sich diesem umfassenden Thema, mit dem jeder Landwirt und Lohnunternehmer konfrontiert ist. In praxisnahen Vorträgen nehmen Experten Traktoren und Landmaschinen im Straßenverkehr unter die Lupe.