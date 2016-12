Traktor: Fit für den Wald

Die Forstausrüstung am Traktor schont die Maschine und vermindert das Unfallrisiko. Wir zeigen Ihnen wie Sie Ihren Traktor für den Waldeinsatz rüsten können.



Um unnötigen Ärger und Standzeiten durch Beschädigungen am Traktor zu vermindern ist es nötig gewisse Komponenten zu schützen. Foto: Archiv.

Gerhard Meixner ist der Verzweiflung nahe. Erst letzte Woche hat er sich den neuen Traktor vom Hersteller geholt. Auf eine Forstausrüstung hat er verzichtet, denn auf seinen 6 ha Wald hatte er ohnehin nicht vor den neuen Traktor zu benutzen. Doch dann kam ein starker Schneebruch und es war notwendig das gebrochene Holz schleunigst aufzuarbeiten. Die lokalen Forstunternehmer waren bereits alle mit Aufträgen ausgelastet. Also musste Herr Meixner mit dem neuen Traktor selbst in den Wald. Im schneebedeckten und durch abgebrochene Stammteile unübersichtlichen Bestand ist es dann passiert: Ein von Meixner übersehener Stock riss ihm den gesamten Dieseltank auf.Auch wenn Herr Meixner und sein Traktor der Fantasie des Redakteurs entstammen, zeigt das Beispiel doch wie bedeutend die Forstausrüstung sein kann. Um unnötigen Ärger und Standzeiten durch Beschädigungen am Traktor zu vermindern ist es nötig gewisse Komponenten zu schützen. Eine der Hauptunfallursachen bei der Bedienung von Forsttraktoren ist das Reißen, Brechen oder Splittern von Teilen. Dies können herabfallende Baumteile, herumschleudernde Teile von Seilen und Anschlagmitteln oder auch brechende Holzteile sein. Zum Erhöhen der Sicherheit werden Schutzgitter an der Kabinenhinterseite oder auch Schutzplatten am Dach der Kabine eingesetzt.Die wichtigsten schutzbedürftigen Bauteile sind der Unterbodenverbau für Motor, Getriebe und Tank. Dieser schützt vor schwerwiegenden Beschädigungen durch den Kontakt mit Ästen, Wurzelstöcken und Steinen. Ein Riss an Getriebeteilen oder an der Ölwanne entsteht oft unbemerkt und kann bis zum Totalschaden des Motors oder Getriebes führen. Die Verwendung von Forstreifen mit stark dimensioniertem Ventilschutz und Schutzring an der Felgenkante bietet bestmöglichen Schutz vor Beschädigungen durch Stich- oder Schnittverletzungen. Zusätzlich werden Verformungen an der Felgenkante oder das Abreisen des Ventiles verhindert. Stichverletzungen bzw. Schnittverletzungen an normaler Ackerbereifung sind oft irreparabel und daher sehr kostspielig.Zum Schutz von Motorhaube, Kabine, Auspuff, Heckkotflügel und Scheinwerfern kann ein Astabweiser montiert werden. Dadurch werden Äste und Gestrüpp frühzeitig vom Fahrzeug abgelenkt. Da bei der Verwendung von Gleitschutzketten des Öfteren Astmaterial mit dem Kettennetz aufgenommen wird, empfiehlt es sich spezielle Kotflügel zu verwenden, die entweder sehr massiv, kompakt oder abnehmbar ausgeführt werden, um Bruch oder Verformungen zu vermeiden. Der Einstiegsbereich sollte so ausgeführt sein, dass es zu keinen Beschädigungen daran kommen kann, denn daraus resultierender Sturz und Fall gehört zu den weiteren Hauptunfallursachen bei der Waldarbeit. Da bei Traktoren die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse für den Forsteinsatz nicht optimal ist, kann durch den Einsatz von Frontgewichten oder wasserbefüllten Reifen eine bessere Gewichtsverteilung erzielt werden. Das Aufbäumen von Traktoren ist nicht nur sehr gefährlich, es führt auch zu starken Materialbelastungen am gesamten Fahrzeug.