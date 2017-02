Tierwohl zu fairen Preisen

Der oberösterreichische Fleischer Hütthaler zahlt 41 Cent pro Kilogramm Schweinefleisch mehr. Was die Schweinebauern dafür tun müssen und warum Tierwohl auch ohne Bio geht, erfahren Sie hier.

Der oberösterreichische Fleischverarbeiter Hütthaler setzt auf Tierwohl. Mit seinem Projekt „Hofkultur“ will er den Konsumenten eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit zwischen konventionellen Fleischprodukten und Bioware bieten. Dafür hat die Firma aus Schwanenstadt Verträge mit Landwirten im Umkreis von 50 Kilometern abgeschlossen.15 Schweine- und ein Rinderhalter verpflichten sich darin, die vorgegebenen Produktionskriterien, wie doppelt so viel Platz als gesetzlich vorgeschrieben und Auslauf, zu erfüllen. Sechs der 16 Betriebe haben dafür einen neuen Stall gebaut. Die übrigen haben ihre bestehenden Ställe umgebaut. Daher gleicht kein Stall dem anderen. Manche Betriebe haben planbefestigte Stroh-Liegeflächen im Innenbereich und einen perforierten Auslauf. Andere beließen die bestehenden Vollspalten im Stall und streuen die Auslauffläche ein.• doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben• Auslauf an der frischen Luft (mind. 25 % der Gesamtfläche)• Tiere können Umwelteindrücke wie Sonne, Wind und Regen wahrnehmen• Stroheinstreu auf Liegeflächen (muss eine Komfortzone sein)• zusätzliches organisches Beschäftigungsmaterial auf nicht eingestreuter Fläche• getrennte Fress- und Liegeplätze für Ruhe in der Gruppe• vorwiegend hauseigenes Futter und gentechnikfreies Donau Soja• Ferkel aus Österreich• intakte Schwänze (Kupierverzicht)• AMA-Gütesiegel• keine schmerzhaften Treibhilfen erlaubt• kurze Transportwege (max. 50 km, max.• zwei Stunden)Derzeit verarbeitet die Firma etwa 150 Schweine pro Woche für die Marke Hofkultur. Die Fleischprodukte sind im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel gelistet. Der österreichische Diskonter Hofer wollte aus den Hofkultur-Produkten eine Eigenmarke kreieren. Seit 11. Januar 2017 bietet Hofer nun „FairHOF“- Fleischprodukte an. Frischfleisch ist derzeit in Hoferfilialen in Oberösterreich sowie in Teilen von Salzburg, Wien und Niederösterreich erhältlich. Die Wurstwaren werden in ganz Österreich verkauft. Mit dem bisherigen Verkauf sei man sehr zufrieden, berichten sowohl Hofer als auch Hütthaler. Die genauen Zahlen wollen beide nicht preisgeben.Florian Hütthalers Ziel ist es, sich langfristig in der Tierwohlnische zu etablieren. Er sieht sich als Vorreiter im mittleren Preissegment zwischen Bio und Konventionell: „Momentan kämpfen wir alleine in dieser Nische. Aber auch Bio hat klein angefangen.“ Hofer will gemeinsam mit Hütthaler die konventionelle Schweinehaltung nachhaltig verbessern. Gleichzeitig wolle man dem Kunden ein vielfältigeres Sortiment bieten.Im Handel kostet das konventionell produzierte Hofkultur-Schweinefleisch trotz zahlreicher Tierwohlmaßnahmen nur 15–20 % mehr als die Normalware. Das sei unter anderem deshalb möglich, weil Hütthaler versucht, das ganze Tier über das Label Hofkultur zu vermarkten. Er versucht auch, fettere Teilstücke attraktiv zu machen. Zum Beispiel wird der Bauch zum Krustenbraten veredelt. Florian Hütthaler erklärt: „ Unsere Gewinnspanne ist immer die gleiche. Sowohl bei unserer Normalware als auch bei den Hofkultur-Produkten. Das Plus bekommen die Bauern.“ Die Hofkultur-Lieferanten erhalten einen Aufschlag von 41 Cent pro Kilogramm Schlachtgewicht auf den österreichischen Basispreis. Wie sich dieser Aufschlag aufschlüsselt lesen Sie in derAußerdem haben wir zwei Hofkultur-Betriebe besucht und mit Ihnen über das Projekt und ihre neuen „Tierwohl“-Ställe gesprochen.