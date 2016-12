Tierhaltung wird sich grundlegend verändern

Beim DLG Talk Tier am 15. November 2016 waren sich die Diskussionsteilnehmer sicher: die Zukunft der Tierhaltung wird anders aussehen. Ebermast, verstärkte Datennutzung und die aktuelle Tierwohl-Diskussion werden in Deutschland und Europa zunehmend in die Ställe der Zukunft vordringen.

Stellvertretend für die Milchbranche, die Geflügelproduktion, die Schweinehaltung und die Landwirtschaft diskutierten beim DLG TierTalk 2016 (v.li): Ulrich Rassenhövel, Dr. Richard Hölscher, Felix Wesjohan und Philip Schulze Esking. Foto: Taferner

Lebensmittelproduktion und Tierhaltung standen immer schon in einem Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Konsument und Landwirt. Wenn die Anforderungen an die Tierhaltung steigen, fordern die Landwirte finanzielle Abgeltung für den steigenden Aufwand. Das ist legitim. Doch Felix Wesjohan von der Brüterei Weser Ems gab zu bedenken, dass der Handel eine wesentliche Rolle dabei spielt, was der Konsument kauft. Er bezog sich auf das Beispiel der Käfigeier. Als beschlossen wurde die Käfighaltung von Legehennen zu verbieten, war es der Lebensmitteleinzelhandel der diese Entscheidung mittrug und Käfigeier aus den Regalen verbannte. Zwar werden Eier aus Käfighaltung in Deutschland noch immer in verarbeiteten Lebensmittel verwendet, dennoch hat der Handel beim Frischeierverkauf den Ausschlag dafür gegeben, dass die höheren Produktionskosten der Freilandhaltung auch über eine entsprechende zahlungsfähige Nachfrage gedeckt werden können. Er gibt aber zu bedenken, dass wir uns in einem internationalen Markt bewegen, der andere Anforderungen an die Produktion und die Produkte stellt, als der deutsche Markt.In die gleiche Richtung argumentierte auch Dr. Richard Hölscher von Hölscher und Leuschner, der diese Erkenntnis in die Schweinehaltung übertragen sehen möchte. Seiner Ansicht nach sei in Deutschland der Konsument wirtschaftlich so gut gestellt, dass er seinen Fleischkonsum auch bei einem um 10 % höheren Schweinefleischpreis nicht wesentlich einschränken würde. Er gibt zu bedenken, dass inzwischen nur noch 7 % des Einkommens für den Fleischeinkauf ausgegeben wird. Damit sieht er durchaus Potenzial für Auslaufhaltung und Ebermast, sofern die Landwirte mutig genug sind, diese Produktionsrichtung mitzutragen. Gleichzeitig appelliert er an die Gesetzgebung, die nötigen Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Schweinehaltung zu schaffen. Er ist sich sicher, dass der Wandel in der Tierhaltung behutsam erfolgen muss. Für ihn steht jedoch außer Frage, dass er stattfinden wird. Einer der mutig genug war Ebermast zu probieren, ist Philip Schulze Esking. Der Landwirt aus Billerbeck (Nord-Rhein-Westfalen) hat bereits erlebt, wie die Schachtwirtschaft auf eine Erweiterung der Ebermast reagierte. Er gibt zu bedenken, dass der Abnahmemarkt noch bei weitem nicht so weit entwickelt ist, wie die gesellschaftlichen Forderungen. Theoretische Nachfrage und Wirklichkeit klafften noch weit auseinander, schlussfolgert er.Stellvertretend für die Milchbranche nahm Ulrich Rassenhövel von der GEA Group an der Diskussion teil. Trotz der Milchkrise blickt er optimistisch in die Zukunft. Er prophezeit der Milchviehhaltung eine zunehmende Technisierung. Zwar seien in den letzten Jahren bereits viele technische Neuerungen in den Ställen etabliert worden, doch gerade im Bereich der Digitalisierung sieht er den größten Wachstumsmarkt. Automatisches Melken, Einstreuen, Nachschieben und Füttern sei bereits Standard, jetzt gelte es Daten zu sammeln und in wertvolle Information umzuwandeln. Idealerweise laufen alle Daten in einem einfachen, nachvollziehbaren System zusammen, das dem Betriebsleiter in der Entscheidungsfindung unterstützt. Bezogen auf den Milchpreis sieht er auch in Zukunft Preistäler, dennoch zeichnet er langfristig ein positives Zukunftsszenario. Auch was die aktuelle Tierwohldiskussion anbelangt, die er noch als deutsches oder europäisches Thema einordnet, sieht er in diesen Entwicklungen die Chance, weltweit eine Vorreiterrolle einzunehmen.