Tiefe Temperaturen senken Schlachtrinderangebot

Die tiefen Temperaturen in Europa verringern die Abgabebereitschaft von Schlachtrindern. Foto: agrarfoto.com

Aufgrund der tief winterlichen Temperaturen wird in wichtigsten Produktionsregionen der EU von einer rückläufigen Schlachtrinder-Abgabebereitschaft der Rinderbauern berichtet. Die Preise sind daher in allen Kategorien überwiegend stabil, regional kann es sogar zu leichten Preisverbesserungen kommen.In Österreich ist Angebot und Nachfrage bei Jungstieren ausgeglichen. Die Preise für Jungstiere und Ochsen sind jedoch nochmals leicht rückläufig. Bei weiblichen Schlachtrindern ist das Angebot weiterhin knapp. Aufgrund von Preisrückgängen in der Exportvermarktung gab es zu unveränderten Preisen bei Kühen und Kalbinnen bei Redaktionsschluss noch nicht von allen Schlachthöfen eine Preiszusage. Bei Schlachtkälbern ist Angebot und Nachfrage ausgeglichen, die Preise sind unverändert.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier € 3,60Kalbin ausgesetztKuh ausgesetztSchlachtkälber € 5,95Quelle: Österreichische Rinderbörse