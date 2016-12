Stabiler Mastschweinepreis in Österreich

Das Angebot an Schlachtschweinen ist Anfang November 2016 nicht drückend. Die Schweinebörse konnte daher den Mastschweine-Basispreis bei 1,41 Euro/kg SG halten.





Österreichischer Mastschweine-Basispreis vom 3.-9.11.2016: 1,41 Euro/kg SG (+/-0,00). Foto: Agrarfoto

In Österreich ist der Markt durch zwei Feiertagswochen etwas irritiert. Vertreter der Fleischbranche bezeichnen demnach den Markt weder gut noch schlecht. Am Schlachtschweinemarkt sind drückende Überhänge, die von manchen Abnehmern prophezeit wurden, allerdings ausgeblieben. So gesehen liegt das frische Angebot inklusive einiger Partien aus der Vorwoche kaum über 100 %. Vor diesem Hintergrund wurde die Mastschweine-Notierung an der hiesigen Schweinebörse ebenfalls auf unverändertem Niveau von 1,51 Euro/kg (Berechnungsbasis: 1,41 Euro) fixiert.Österr. Basispreise vom 3.11.–9.11.2016:Mastschweine-Basispreis: 1,41 € (+/-0,00)Zuchten-Basispreis: 1,16 € (+/-0,00)„Aktuell überwiegen die Anzeichen auf anhaltende stabile Verhältnisse. Auch wenn die Fleischbranche von einem reichlich versorgten Edelteilemarkt spricht, so dürfte dies von einem flott florierenden Markt für Verarbeitungsfleisch kompensiert werden“, schätzt Johann Schlederer von der Schweinebörse die kurzfristige Marktentwicklung ein.So wie sich Anfang Oktober am europäischen Schweinemarkt der Preisabschwung von Deutschland ausgehend über die gesamte EU ausgebreitet hat, so zeigen zurzeit die abermals von der BRD ausgehenden stabilen Preise EU-weite Wirkung. Mit Ausnahme von Spanien und Italien, wo die Notierungen noch leicht schwächeln, schreiben die übrigen Preisbildungsmodelle in der EU unveränderte Notierungen für die neue Woche.