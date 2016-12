Stabile Preise am Rindermarkt

Sowohl EU-weit als auch am heimischen Rindermarkt sind die Preise in allen Kategorien relativ konstant und auf einem guten Niveau. Die Nachfrage nach Jungstieren, Ochsen und Kalbinnen bleibt hoch.

Die Preise am Rindermarkt sind weitgehend stabil, der Höhepunkt scheint erreicht zu sein. (Foto: Franco Nadalin/shutterstock.com)

Die Jungstierpreise zeigen in den meisten EU-Ländern nochmals eine leicht positive Tendenz. Der Höhepunkt ist jedoch lt. Fachexperten in den meisten Ländern erreicht. Bei weiblichen Schlachtrindern ist das Angebot überwiegend rückläufig, die Preise sind unverändert, regional leicht anziehend.In Österreich kann ein leicht steigendes Angebot bei allen Kategorien in der laufenden Woche problemlos abgesetzt werden. Die Nachfrage nach Jungstieren, Ochsen und Kalbinnen für die Inlandsvermarktung bleibt hoch. Die Preise für Jungstiere und Ochsen haben sich nochmals leicht verbessert und wurden bis Jahresende (KW 52) fixiert. Bei Redaktionsschluss lag noch nicht von allen Schlachthöfen eine Preiszusage vor. Bei weiblichen Schlachtrindern sind die Preise unverändert. Bei Schlachtkälbern können in der laufenden Woche die angebotenen Mengen noch problemlos abgesetzt werden. Für nächste Woche werden jedoch bereits geringere Mengen geordert, die Preise sind unverändert.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen.)Kalbin € 3,14Schlachtkälber € 6,15Jungstier (ausgesetzt)Kuh (ausgesetzt)Quelle: Österreichische Rinderbörse