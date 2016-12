Spitzensport Waldarbeit

Die Waldarbeit kann den Landwirt ans körperliche Limit bringen. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, ist es wichtig die eigenen Grenzen zu kennen.



Die Arbeitsplanung soll so gestaltet werden, dass die körperliche Anstrengung beachtet wird und möglichst gering ist. Foto: Archiv.

Trotz aller technischer Hilfen ist die Waldarbeit körperlich immer noch immens anstrengend. Selbst in flachen Waldgebieten ist allein der Weg durch den Bestand anstrengender als gehen auf befestigten Wegen. Das Gewicht von Motorsäge und Werkzeugen, steiles Terrain und ungünstige Witterungsbedingungen wie Schnee und Kälte erschweren die Arbeit zusätzlich. Um Kreislaufprobleme sowie langfristige Schäden an Muskeln und Gelenken zu vermeiden muss der Landwirt seine eigenen Leistungsgrenzen erkennen und die Arbeit schonend gestalten. Gerade für den Landwirt ist das wichtig, da im Gegensatz zu Forstarbeitern nicht regelmäßig im Wald gearbeitet wird und sich der Körper auf die ungewohnte Belastung erst einstellen muss.In der Schweiz wurde untersucht, wie anstrengend die Waldarbeit tatsächlich ist. Es wurde die Herzfrequenz von Forstarbeitern gemessen. Diese Männer wurden konstant beobachtet und dabei Zeitpunkt und Dauer von typischen Teiltätigkeiten, wie Anmarsch und Vorbereitung, einrichten, keilen, fällen, entasten minutengenau erfasst.Der Verlauf der Herzfrequenzen bestätigt, dass die Arbeit im Wald körperlich höchst anstrengend ist. Die Dauerleistungsgrenze von ca. 130 Pulsschlägen in der Minute wird regelmässig überschritten, in einzelnen Situationen geht es bis an die Leistungsgrenze.Entasten ist besonders anstrengend: Erklärungsgründe sind der unsichere Stand auf herumliegendem Geäst und die körperferne Handlungen mit der Motorsäge, und das rasche Arbeiten.Die Spitzenpulse wurden beim Aufstieg im glitschigen, steilen Gelände erreicht. Neben dem eigenen Körpergewicht fordern die Motorsäge (ca. 9 kg) mit Brennstoff und weitere Werkzeuge ihren Tribut. Bei der maschinenunterstützten Arbeit war dies beim Ausziehen des Drahtseils von der Seilwinde hinauf zum anzuhängenden Baum der Fall. Dabei wurden mehr als 30 kg hochgezogen. Verfängt sich das Seil, oder kann man es nicht in gerader Linie ziehen, muss mit viel höheren Werten gerechnet werden.Schläge beim Keilen, Vibrationen, ständiger Lärm, schwere Schutzausrüstung sind Beispiele weiterer offensichtlicher Belastungsfaktoren.Die Dauerleistungsgrenze liegt beim normal trainierten Menschen bei 120 Herzschlägen pro Minute. Wird dieser Wert über längere Zeit überschritten, ist der Körper überfordert. Ermüdung und Konzentrationsschwächen sind die Folgen, die Unfallgefahr steigt an. Bei kurzfristigen Tätigkeiten kann der Puls auch höher liegen, allerdings sollte eine kurze Pause (etwa 1 Minute) eingelegt werden, damit der Herzschlag wieder sinkt. Den Puls kann man entweder über eine Pulsuhr oder durch Messung am Handgelenk bestimmen. Solange man in der Lage ist, während einer körperlichen Anstrengung zu sprechen, befindet sich der Puls im optimalen Bereich. Um den Körper zu entlasten, müssen Pausen eingelegt werden. Je kürzer eine Pause andauert, desto höher ist ihr Erholungswert. Viele kurze Pausen sind daher günstiger als wenige lange.Die Arbeitsplanung soll so gestaltet werden, dass die körperliche Anstrengung beachtet wird und möglichst gering ist. Alle technischen Hilfsmittel, die verfügbar sind, sollen eingesetzt werden, um die Belastung zu verringern. Findet die Holzernte im Steilgelände statt, so sollen lange Wege möglichst vermieden werden, da der Aufstieg im Steilhang zu den anstrengendsten Tätigkeiten gehört. Werkzeuge, Kettenöl und Treibstoff sollten ebenfalls günstig positioniert sein, um lange Wege zu vermeiden.