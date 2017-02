Sozialversicherungsrabatt: Nicht für „Große“

Für Österreichs Landwirte wird der vierte Quartalsbeitrag zur Sozialversicherung 2016 ausgesetzt. Aber: eine Deckelung schließt größere Betriebe vom Beitragsrabatt aus. Das sorgt für Unmut und hitzige Debatten.



Größere Betriebe mit eine Beitragsgrundlage von mehr als 2.350 Euro sind vom Sozialversicherungsrabatt ausgeschlossen. (Foto: Archiv)

Rückläufige Einkommen über mehrere Jahre, Marktkrisen und noch dazu Wetterextreme: die heimische Landwirtschaft war in den letzten Monaten von Turbulenzen geprägt. Im Sommer hatte der Ministerrat ein Entlastungspaket beschlossen. Im Zuge dessen hatte Bundesminister Andrä Rupprechter für Bauern die Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge für ein Quartal angekündigt.Jetzt gab der Ministerrat eine Einigung zum sogenannten Entlastungspaket bekannt. Der vierte Quartalsbeitrag für die Sozialversicherung wird ausgesetzt, der Beitrag muss entgegen erster Entwürfe nicht zurückbezahlt werden. Die Entlastung beläuft sich gesamt auf 88 Mio. Euro.Das Ganze hat aber einen Haken: rund 20 % der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich sind von diesem Sozialversicherungsrabatt ausgeschlossen. Es handelt sich bei diesen 20 % laut Aussendung des Ministeriums nur um „die größten Betriebe“. Die Deckelung sei notwendig gewesen, um die Einigung mit dem Koalitionspartner nicht zu gefährden.Laut einer Pressemitteilung des Bauernbundes wird der SV-Beitrag bis zu einer monatlichen Beitragsgrundlage von 2.350 Euro erlassen. Bei alleiniger Betriebsführung entspricht das einem Einheitswert von 13.200 Euro.Scharfe Kritik am Beschluss kommt seitens Bauernbund und Landwirtschaftskammer: „Dieser Beschluss schafft zwei Klassen von Bäuerinnen und Bauern, obwohl allen in diesem schwierigen Jahr durch die Beitragsgutschrift geholfen werden sollte. Die Einkommensverluste in der Landwirtschaft treffen nämlich die Betriebe unabhängig von ihrem Einheitswert“, betonten Hermann Schultes, Präsident der LK Österreich, und Jakob Auer, Präsident des Österreichischen Bauernbundes. Minister Andrä Rupprechter spricht von einem „tauglichen Kompromiss“.Für hitzige Debatten sorgt der Beschluss auch unter Landwirten, wie auch im landwirt.com-Forum nachzulesen ist.