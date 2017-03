Sojaerträge verbessern

Anbauen, Unkräuter bekämpfen und wir sehen uns im Herbst zur Ernte – nicht selten wird die Sojabohne stiefkindlich behandelt. Dabei erzielt die extensive Leguminose oft schon höhere Deckungsbeiträgen als viele andere Kulturen.

Damit auch alle Pflanzen Knöllchen ansetzen, müssen alle Körner mit dem Impfstoff benetzt sein. Foto: Agrarfoto

Zu Blühbeginn sollten Sie den Knöllchenansatz kontrollieren. Die rosa bis rote Färbung im Inneren ist ein Indikator für eine aktive Stickstoffbindung. Foto: Landpixel

Immer mehr Landwirte entscheiden sich für die Sojabohne. Grund dafür sind unter anderem die Rekorderträge – von bis zu fünf Tonnen je Hektar – im vergangenen Jahr. Diese Spitzenerträge erreichen Sie aber nicht nur mit den Standardmaßnahmen. Der richtige Anbauzeitpunkt, die Düngung und vor allem das richtige Impfen spielt hier eine große Rolle.Soja ist als Leguminose in der Lage den Luftstickstoff zu nutzen. Damit die Pflanzen diesen Stickstoff nutzen können, müssen die Pflanzenwurzeln mit dem Bakterium Bradyrhizobium japanicum im Boden eine Symbiose eingehen und sogenannte Knöllchenbakterien ansetzen. Da dieses Bakterium in unseren Breiten nicht im Boden vorhanden ist, müssen wir das Saatgut beimpfen bzw. das Bakterium in den Boden bringen. Doch wie impfen wir richtig?Am einfachsten ist es, wenn Sie das Saatgut vom Händler bereits beimpft kaufen. In mehreren Fällen wurde aber bereits beobachtet, dass das bereits beimpfte Saatgut weniger Knöllchen ansetzt als das selbst beimpfte Saatgut. Die Gründe dafür können sehr vielseitig sein. Zum Beispiel kann der Impfvorgang bereits zu lange zurückliegen oder das Saatgut wurde eine längere Zeit der direkten Sonneneistrahlung ausgesetzt.Eine weitere Methode ist die Beimpfung des Bodens mittels Granulat in die Saatfurche. Das funktioniert nur bei der Saat mit Einzelkornsämaschine. Wichtig ist hier, dass der Impfstoff nicht zu weit vom Saatkorn abgelegt wird.Das Saatgut selbst beimpfen hat sich über die Jahre bei vielen Betrieben etabliert. Dazu stehen Ihnen entweder flüssige oder pulverförmige Präparate zur Verfügung. In beiden Fällen müssen Sie das Saatgut direkt vor der Saat vorsichtig mit dem Mittel vermischen. Dabei sollte jedes Korn mit dem Impfstoff benetzt sein. Bei den trockenen Mitteln sollten Sie daher beim Mischen etwas Wasser beigeben. So bleibt das Pulver besser an den Körnern haften. Wichtig ist auch, dass das beimpfte Saatgut nicht dem Sonnenlicht oder starker Hitze ausgesetzt wird. Die Bakterien sterben unter UV-Licht sehr schnell ab.Es sind eine Menge an unterschiedlichen Impfstoffen am Markt erhältlich. Diese unterscheiden sich aber ausschließlich in der Konzentration der Bakterien und in der Formulierung. Am meisten verbreitet sind die pulverförmigen Mittel auf Torfbasis. Hier werden die Bakterien auf einem sterilen Torf kultiviert. Außerdem gibt es flüssige Formulierungen. Hier sind die Bakterien in einer Nährlösung kultiviert. Welcher Impfstoff besser ist, lässt sich pauschal leider nicht sagen. Auf jeden Fall sind Präparate mit einer höheren Konzentration an Bakterien von Vorteil. Was wir auch wissen, ist, dass ein Impfen in jedem Fall den Ertrag steigert. Das bestätigen Versuche der LfL (2013) und diverse Versuche der Fachschulen Obersiebenbrunn und Hollabrunn. Auf Flächen, auf denen noch nie oder schon länger kein Soja mehr kultiviert wurde, ist auch eine Doppelbehandlung von Vorteil.Mehr zum Beimpfen der Sojabohne und über den Anbau lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 6/2017.