Sojabohne - Reifezeit auf das Anbaugebiet abstimmen

Bei der Sojabohne entscheidet die Wahl der richtigen Sorte über die Höhe des Ertrags. Später reifende Sorte bringen in der Regel höhere Erträge. Doch Achtung: Durch die langsamere Abreife verschiebt sich auch der Druschtermin nach hinten.

Selbst innerhalb der Reifegruppe unterscheiden sich Sorten in der Abreife. Abb.: AGES

Aktuell sind Sorten der Reifegruppen 0000 bis 0 in Österreich gelistet. Wobei die 000- und die 00-Reifegruppen am umfangreichsten sind. Innerhalb der Reifegruppen unterscheiden sich die Sorten in der Abreife. In der Regel liegen innerhalb einer Gruppe etwa acht bis neun Tage unter durchschnittlichen Witterungsbedingungen. So verlängert sich das Intervall bei feuchtem Septemberwetter. Eine späte 000-Sorte wird wenig früher reifen als eine frühe 00-Sorte. In der Sortenbeschreibung wird die Abreife auch noch innerhalb der Reifegruppe differenziert: Den sehr frühen 0000-Sorten ist die Reife-Ausprägungsstufe (APS) 1, 000-Sorten die Reife-APS 2–4, 00-Sorten APS 5–7 und den späten 0-Sorten sind Reife-APS 8 und 9 zugeordnet.Die Frage der rechtzeitigen Abreife gewinnt vor allem für den Sojabohnenanbau außerhalb der Gunstlagen (Weinviertel, Nord- und Südburgenland, im Westen eventuell noch Linzer Zentralraum) an Bedeutung. Späte 00-Sorten und insbesodere 0-Sorten kommen eher nur für die Gunstlagen im Osten in Betracht. Landwirte müssen allerdings beachten, dass früher reifende Sorten bei gleichen Anbaubedingungen – infolge der kürzeren Vegetationszeit – geringere Erträge bringen als später reifende. Hier muss jeder die Vorteile einer früheren Ernte gegen die höheren Ertragsleistungen abwägen.Mehr über die Sojasorten und ihre Ertragsauswertung lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 3/2017.