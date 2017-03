So geht es weiter am Schweinemarkt

Die Aussichten am österreichischen und süddeutschen Ferkel- und Mastschweinemarkt sind für das zweite Quartal 2017 durchaus positiv, nicht zuletzt aufgrund der rückläufigen Bestände.

Die Aussichten am Schweinemarkt sind im Frühjahr 2017 deutlich positiver als im Vorjahr. Foto: Agrarfoto

"Optimismus ist durchaus angebracht", meint Hans Auer von der EZG Südostbayern. Foto: Agrarfoto

„Mitte des Jahres 2016 begann sich der Rückgang der Sauenbestände deutlich in der Ferkelvermarktung auszuwirken. Zwar gab es letztes Jahr wie gewohnt die schwierigere Absatzsituation im Frühsommer. Die weitere kritische Phase ab Anfang September blieb uns aber erspart. So ist es eine Tatsache, dass seit Mitte des letzten Jahres bis dato keine wesentlichen Rückstellungen mehr getätigt wurden. Selbst die nervöse Preiskurve bei den Schlachtschweinen von Ende Dezember bis Anfang Februar konnte der Notierung nichts anhaben. Unterstützt durch die ungewohnt kalte Witterung bewegt man sich auf das Niveau von 2012 zu. 2012 war im Durchschnitt das beste Jahr im vergangenen Jahrzehnt.Die Ursachen dafür sehe ich einerseits in den Bestandsrückgängen. Andererseits ist aber auch zu verzeichnen, dass geschlossene Betriebe mit teilweiser Ferkelabgabe in Erwartung eines guten Mastschweinepreises derzeit weniger Ferkel in die Vermittlung liefern. Natürlich wird dieser Nachfragboom nicht ewig anhalten und es wird auch wieder schwierigere Marktlagen geben.“„Das erste Quartal 2017 ist preislich unter den besten fünf der vergangenen 15 Jahre einzuordnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Produktion in Europa leicht rückläufig ist. Vor allem in den letzten Monaten war ein Minus bei den schlachtreifen Schweinen feststellbar. Das aktuelle Preisniveau ist somit eine gute Ausgangsbasis für die nächsten Monate.Im Jänner sorgten mehrere Preissprünge im 5-Cent-Bereich nach oben und nach unten für Unruhe am Markt. Diese Irritationen gingen vor allem von Deutschland aus. Die verarbeitende Industrie trug ihren Teil zur Verunsicherung bei. Einige Betriebe, darunter Branchenprimus Tönnies, wollten nicht wahrhaben, dass sie im Jänner ihren Rohstoff nicht so günstig bekommen würden, wie in den Jahren zuvor. Diese Preissprünge waren ärgerlich, sie zeigen aber auch, dass um die Notierung hart gekämpft wird.Die Aussichten für das Frühjahr sind grundsätzlich positiv. Das zweite Quartal ist saisonüblich jenes, in dem der Schweinepreis steigt. Zusätzlich startet die Grillsaison. Der Konsum von Grillartikeln wirkt auf den Preis meist gut bis überdurchschnittlich gut. Ein weiterer stabilisierender Aspekt ist, dass das Angebot an schlachtreifen Schweinen heuer unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird.“Der Ferkelpreis hat sich im letzten Quartal kontinuierlich nach oben bewegt. Freute man sich im Oktober letzten Jahres über 53,50 Euro für ein bayerisches 28-kg-Ferkel, so durfte sich der Ferkelerzeuger nun bei 61,50 Euro in der KW 11 durchaus glücklich schätzen – wenn ihm bis jetzt noch nicht die Puste ausgegangen ist.Seit Monaten ist die Stimmung auf dem Ferkelmarkt freundlich. Ferkel sind nach wie vor ein knappes und gefragtes Gut. Wäre die Situation am Schlachtschweinemarkt, bedingt durch vermehrte Hauspreise bei den großen deutschen Schlachtunternehmen, nicht so angespannt, hätten die Ferkelerzeuger im vergangenen Quartal noch weitaus mehr für ihre Ferkel erlösen können. Doch auch so bewegt sich der Ferkelpreis momentan in historischen Höhen. Und das nicht nur in Deutschland. Es ist zwar davon auszugehen, dass mit Beginn der Vegetationsperiode und der Arbeit auf den Feldern die Nachfrage nach Ferkeln erst einmal nicht weiter steigen wird. An dem hohen Niveau des Ferkelpreises dürfte das aber momentan nicht viel ändern.“„Lange hat es gedauert, aber nun scheint es so, dass sich die Zeit der instabilen Märkte und der Dominanz der Einkaufsseite dem Ende zuneigt. Die prognostizierte Angebotsverknappung ist eingetreten. Im Süden deutlicher als im Norden, die Schlachthaken sind aber in unveränderter Menge vorhanden und drängen nach Auslastung. Die Ferkel zur Belegung der Mastplätze stehen hingegen nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies dürfte nur der Anfang sein. Ohne Ferkel kein Mastschwein – eine einfache und logische Rechnung. Selbst der Norden kann nicht unbeschränkt auf dänische und holländische Herkünfte zurückgreifen. Denn der polnische Markt zieht als unkomplizierter und wenig qualitätsorientierter Wettbewerber erhebliche Mengen, man spricht von 4,5 Mio. Ferkeln, ab. Selbst die gewöhnlich sehr problematische Faschingszeit konnte ohne Preiszusammenbruch überwunden werden.Die Zeichen stehen ganz klar auf Preisanhebungen. Der Ferkelmarkt konnte diese bereits in deutlich spürbarem Umfang realisieren, dürfte aber mittlerweile eine gewisse Schallmauer erreicht haben. Der Mäster wird sich daran gewöhnen müssen, dass Ferkel nicht in jeder beliebigen Menge und prompt zur Verfügung stehen.“Die gesamten Marktberichte sowie eine Einschätzung zum Sojamarkt finden Sie in der aktuellen LANDWIRT-Ausgabe 7/2017.