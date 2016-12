Sechs Tipps für entspannte Feiertage

Weihnachten hat zwei Seiten: Freude und Stress. Unterschiedliche Erwartungen und Wünsche führen schnell ins Chaos und weiten sich zum Familienstreit aus, wenn man die Dinge einfach laufen lässt und Konflikte falsch angeht. Mediatorin Sandra Thaler gibt Tipps.

Weihnachten ist eine sensible Zeit - wir geben Tipps damit Sie die Feiertage entspannt genießen können. Foto: Carolyn Franks/shuttertstock.com

Diese Tipps bringen Sie friedvoll durch die Weihnachtszeit:Mit wem wollen Sie wo und wie feiern? Führen Sie rechtzeitige Gespräche mit den Menschen, mit denen Sie Weihnachten verbringen wollen. Einigen Sie sich auf einen fairen und stimmigen Kompromiss. Seien Sie sich bewusst, dass Perfektionismus und zu hohe Erwartungen nicht erfüllbar sind. Die Einfachheit ist besser: einfach zusammen sein, etwas Einfaches kochen, einfach mal miteinander reden, einfach mal alle Fünf gerade sein lassen.Wer viel Stress hat, will den Kopf frei bekommen! Dampf ablassen gelingt hervorragend durch Bewegung, Sport oder Spiel. Wer das nicht macht, sucht andere Kanäle, nicht selten Streit und Reibereien. Steigen Sie nicht auf das Spiel eines Streithahnes ein. Signalisieren Sie Ihr Interesse am Menschen, aber lassen Sie sich nicht als Blitzableiter missbrauchen. Zur Ruhe zu kommen liegt in der alleinigen Verantwortung jedes Menschen.Familientraditionen und Rituale können und dürfen sich im Laufe der Zeit verändern. Anstatt sie in Stein zu meißeln, hinterfragen Sie, was davon Sie beibehalten wollen und was Sie verändern oder sogar abschaffen wollen? Trauen Sie sich und sprechen Sie ehrlich darüber.Mängel und Fehler, Gespräche über die Finanzen oder die steigende Brutalität in der Welt, die Konflikte in Europa, die ungelöste Zuwanderung und die weltweit spürbare Fremdenfeindlichkeit sind Beispiele für Gesprächsthemen, die sich zu Reizthemen am Tisch entwickeln und die Weihnachtsstimmung trüben können. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie eine genussvolle, gute Zeit und vertagen Sie Gespräche, wenn sie die Stimmung hinunterziehen.Wer keine Zeit mit sich selbst verbringt und immer nur Pflichten erfüllt, fühlt sich unausgeglichen. Rund um Weihnachten dürfen Sie sich auch für Sich Zeit nehmen.Als gestresster Mensch schlüpft man im Gespräch schnell in eine Opferrolle, um anderen sein Leid zu klagen oder sich über das Fehlverhalten der Bösen zu beschweren. Dadurch stößt man – oft unbeabsichtigt – den Gesprächspartner in eine rettende Position, die mehr Öl ins Feuer gießt als es nützt. Wenn etwas an Weihnachten geklärt werden muss, dann suchen Sie ein offenes Gespräch mit der betreffenden Person selbst und klären Sie die Dinge rechtzeitig. Sie und Ihre Familie haben ein Recht auf ein Happy-End.