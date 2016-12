Schweine vielseitig füttern – mit Nebenprodukten

Produktionskosten reduzieren ist ein Dauerthema in der Schweinehaltung. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Brot, Kartoffelschalen oder Waffeln zu verfüttern? Ein Fütterungsexperte erklärt, wie und wann es sich lohnen kann, Nebenprodukte in die Ration aufzunehmen.

Nebenprodukte an Schweine zu verfüttern kann sich lohnen. Bei der richtigen Lagerung und Hygiene gilt es jedoch einiges zu beachten. Foto: Agrarfoto

Brötchen und Brotreste enthalten viel Natrium. Hier besteht Einsparpotenzial. Foto: Stalljohann

Jeder Schweinehalter versucht, bedarfsgerechte Fütterung mit möglichst geringen Futterkosten zu erreichen, zumal der Kostenanteil der Fütterung mehr als 45 %, manchmal sogar mehr als 55 % der Gesamtkosten ausmachen kann. Infolgedessen schaut man genau, welches Futter in erster Linie die Energie, aber auch das Eiweiß am preiswertesten liefert.Meistens sind es die sekundären Gehalte von bestimmten Komponenten, die bei zu reichlicher Aufnahme den Geschmack, aber auch die Magen-Darm-Funktionen beeinträchtigen. Andererseits können kleine Mengen sogar förderlich sein. Das lässt den Schluss zu, dass möglichst viele Komponenten in einer Mischung in der Regel zuträglicher sind gegenüber nur wenigen in hohen Mischungsanteilen. So fragen sich Schweinehalter von Zeit zu Zeit immer wieder, was sie zur Unterstützung der Darmvitalität zusätzlich füttern könnten, um die Fitness und Leistung der Tiere über das Futter positiv zu beeinflussen.Aktuell wird viel über eine gezielte Faserstoffversorgung sowie einenmit süßender, säuernder oder viskositätssteigernder Wirkung und eventuell sogar kostenreduzierende Effekte diskutiert. Um dies genau einschätzen zu können, sind hinreichende Kenntnisse zu verschiedenen Nebenprodukten erforderlich.Autor: Dr. Gerhard StalljohannDie Datei enthält außerdem Empfehlungen zur Kontrolle der Inhaltsstoffe sowie Mischungsbeispiele.Mehr zum Thema Schweine mit Nebenprodukten füttern und ob bzw. wie Sie dabei Kosten sparen können, lesen Sie in der aktuellen LANDWIRT-Ausgabe 19.