Schlachtkühe weiterhin nachgefragt

Schlachtkühe werden österreichweit weiterhin gut nachgefragt. Der Preis stieg um weitere 3 Cent/kg im Vergleich zur Vorwoche.

Das Angebot bei Jungstieren ist in den meisten EU-Ländern knapp, die Preise sind stabil bis leicht steigend. Bei weiblichen Schlachtrindern klafft das Angebot auseinander: Während aus Holland weiterhin von hohen Kuhschlachtungen berichtet wird, wird in den restlichen EU-Ländern von einer knappen Angebotssituation berichtet. Unterschiedlich ist auch die Preisentwicklung in den einzelnen EU-Ländern.In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren stabil und trifft auf eine leicht lebhaftere Nach-frage. Die Preise bei Jungstiere, Ochsen und Kalbinnen sind in der laufenden Woche unver-ändert. Bei Schlachtkühen ist das Angebot weiterhin knapp, die Preise sind leicht steigend. Bei Schlachtkälbern ist Angebot und Nachfrage ausgeglichen, die Preise sind unverändert.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier € 3,55Kalbin € 3,09Kuh € 2,35Schlachtkälber € 5,75Quelle: Österreichische Rinderbörse